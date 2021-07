POSLE RASKIDA, U NJEGOVOJ GLAVI JE LUDILO? Cvele podelio sa fanovima objavu koja je mnoge navela na razmišljanje! (FOTO)

O čemu se radi?

Kao što je već poznato, bivši zadrugari Jovan Cvijetić Cvele i Anja Todorović raskinuli su vezu koju su započeli nekoliko meseci pre ulaska u najgledaniji rijaliti na ovim prostorima "Zadruga". Kako on navodi, nema šanse da dođe do pomirenja, ali to ne znači da je njemu lako.

Da je to slučaj Cvele je najbolje pokazao na svom Instagram nalogu gde je objavio "gif" osobe koja leži u krevetu, a grafički je prikazano kako je u njegovom mozgu potpuni haos od razmišljanja. Da li je ovo znak da se i Cvele oseća tako i da ne zna šta mu je činiti nakon raskida sa Anjom ili ovo nešto drugo predstavlja, ostaje da se sazna.

Autor: N.V.