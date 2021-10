Konačno se oglasila!

Majka pevačice i učesnice ''Zadruge'' Sandre Rešić, Slavica Cica Rešić, do sada se nije oglašavala za medije povodom učešća ćerke u rijalitiju, a sad je ekskluzivno za Pink.rs progovorila o jednoj od gorućih tema u Beloj kući - Sandrinom odnosu sa Dejanom Dragojevićem, kao i njenom sukobu sa Dalilom zbog Dejana.

- Ma to sa Dejanom je glupost! Ja nikada nisam posumnjala u svoje dete i u njeno ponašanje, tako da i sada verujem da neće napraviti neki problem sebi. Sandra je samo ljubazna prema tom momku, dala mu je neke savete i to je to. Verujte da ne pratim pomno šta se sve dešava, u toku sam samo sa najbitnijim dešavanjima... Jako verujem u svoje dete i znam da neće napraviti neku glupost - rekla je Sandrina majka za Pink.rs i dodala:

- Ovaj mesec je za mene posebno težak iz mnogo razloga. Zaklela sam se Sandri i imamo dogovor da neću pričati svašta za medije. Što se tiče Sandrinih izbora, u to se zaista ne mešam, ali znam samo jedno - ona ima 34 godine, ja ne mogu svakako da utičem na njene izbore i na ono što je ona zamislila. Znam samo da je uvek govorila da voli malo starije, ozbiljne, ostvarene muškarce, njoj nije potrebno neko tamo dete u životu, već ozbiljan muškarac - rekla je Cica za Pink.rs.

