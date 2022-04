BRUTALNI OBRAČUN LUKASA I BAJAGE! Folker mu zapretio: Ti si narkomansko g*vno, ja sam koristio samo kokain! PREBIĆU TE KAD TE SRETNEM

Nastavlja se žestoki rat nekadašnjih prijatelja!

Aca Lukas govorio je o dešavanjima koja su propratila njegov nastup na festivalu "Pesma za Evroviziju '22", a tom prillikom osvrnuo se na sukob sa kolegom, Momčilom Bajagićem Bajagom.

Sada kad je bilo polufinale "Pesme za Evroviziju 22", bez obzira što sam ja Aca Lukas i što sam ovog trenutka mnogo veći od Bajage, sedeli smo pre početka manifestacije u jednoj prostoriji, a on je u jednom momentu prošao pored mene. Mislio sam da me nije video, pa sam kao mlađi ustao i otišao da ga pozdravim. Rekao mi je "čujem da u svojim emisijama pevaš moje pesme, na tviteru me prozivaju pevaš sa Vesićem moju pesmu. Znaš brate glupo je, ja tvoje pesme ne pevam" - otkrio je Lukas pa dodao:

To mi je rekao pred ljudima, malo je ponižavajuće... Da je drugo vreme i da nije takva emisija, udario bih mu takvu šamarčinu da bih ga resetovao sa druge strane jastuka, otpala bi mu ona ofarbana kosa. Toliko je bio bezobrazan i pokvaren - rekao je Lukas.

- Rekao sam mojima "postoji mogućnost da ga sada prebijem kao mačku, jer je pokušao da me ponizi". Tek sam tad shvatio kakav je to gov*ar, posle 30 godina. I sad javno kažem, to je jedno obično narkomansko go*no, iako je rekao "Kako meni Lukas može da kaže da sam narkoman", pa Lukas može da ti kaže da si narkoman, jer se i dan danas fiksaš sa heroinom, a Aca Lukas je ceo život dok se drogirao uzimao kokain, a ti si jedna heroinska narkomančina koja treba da ide u Drajzerovu da se leči, a ne da se ponašaš tako. Ti si jedno obično đubre - rekao je Aca u jednoj emisiji, ali se tu nije zaustavio.

Ne želim da se sretnem sa njim, jer bih ga ovog puta sigurno prebio i završio u zatvoru. Glupo je da bijem starog čoveka i još da mu otpadne ona farba jeftina što ima na glavi. Bajaga, ti si gov*o, ali obožavam tvoje pesme - rekao je Aca Lukas.

Autor: D.T.