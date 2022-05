VELIKA ISPOVEST BARBARE BOBAK: Pevačica nakon raskida razvezala jezik o Darku, FIZIČKOM NASILJU i zajedničkom opijanju!

Šok intervju!

Pevačica Barbara Bobak je na promociji svoje nove pesme progovorila o Darku Laziću i njihovom raskidu.

Barbara je na početku spomenula svoje roditelje.

"Moji roditelji mene maksimalno podržavaju. Oni nikada nisu dali nikakve izjave, ja bih zamolila sve da se moji roditelji ne uzimaju u usta. Mojim roditeljima je samo bitno da sam ja srećna", rekla je Barbara na početku, pa je otkrila da li se čula sa Lazićem nakon skandala i kako se nosi sa pričama da je bila sa njim samo zbog karijere:

"Čuli smo se, mi komuniciramo najnormalnije, samo nismo zajedno više. Mi imamo tri privatne svirke zajedničke i zakazane. Mi smo igrom slučaja radili isti posao. Kao neko ko je sa mnom i ko me voli, naravno da mi je pomogao, savetima, ali sam ja svoju karijeru gradila sama, svoje puteve krčila sama. Na kraju dana svi mi ovo radimo kako bismo zaradili, tu on nema veze. Ja sam sve sama izgradila. Ne bih ja mogla da postanem poznata uz njega da ja ne znam da pevam. Najlakše je reći da sam ja bila sa njim zbog popularnosti. Sad može bilo koja da bude sa njim, pa da vidimo da li će da se probije", rekla je Barbara vidno uznemirena.

Barbara je otkrila da li je Lazić dolazio u njihov zajednički stan pijan i nadrogiran.

"Mi smo pili zajedno, a što se narkotika tiče ja nisam osoba koju to treba da pitate. Sa mnom nikada to nije radio, ali da li mi je to radio iza leđa ja to ne znam", rekla je Barbara i dodala da li Darko ima dozvolu:

"Nisam ja njemu preturala po novčaniku da li ima dozvolu ili ne, bila sam sa njim kada je polagao. Ne osećam se krivom za to što je uradio, prepisaću njegovom stanju to što je rekao da je patio pa je zato pio. Ja sada provodim vreme sa prijateljima, izbaciću pesmu uskoro, trudim se, radim da skrenem misli. Ne mogu tek tako da bacim vreme provedeno sa njim, ali shvatim na kraju dana da je to tako trebalo da bude. Fizičkog nasilja nije bilo", zaključila je Barbara.

Autor: M.M.