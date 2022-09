Bez dlake na jeziku!

Osman Karić, otac bivšeg zadrugara Stefana Karića, poznat je po svom britkom jeziku, ali i rednovom komentarisanju situacija u Beloj kući, osvrnuo se, kako kaže, možda i poslednji put na pojedine zadrugare i dao svoj sud o njima.

Nakon svega ste na Dalilinoj strani, šta vas je navelo da promenite mišljenje?

- Kao što znate, Dalilu sam napadao kada niko nije. Čak sam bio prvi koji je raskrinkao na samom početku i pre nego je ušla u vezu sa Filipom Carem i priznala da se u istog zaljubila. Kao što sam mnogo puta i rekao, neko sam ko se bavi rijalitijem u spoljnom svetu i skidam maske pojedinih Zadrugara koji su u žiži javnosti zbog svojih dela ili nedela. Tako sam ovoga puta bio i ozloglašeni hejter Dalile Dragojević-Mujić. Naravno, ja ih posmatram kao igrače, a sebe kao nekog od navijača koji to sve gleda sa tribine. Sad kad je sve gotovo, igra se završila, Dalila izašla, Dejan je srećan sa svojom sadašnjim devojkom Aleksandrom. Dalilu branim od hejtera koji svoje slične ili iste živote, a i sebe peru Dalilom.

Kakvo sada imate mišljenje o Dejanu?

- O Dejanu nikada nisam imao ništa loše da kažem, sem da je doktorirao rijaliti i sve radi zbog istog. Jako inteligentan, ali isto tako i namazan lik. Radi svojih viših ciljeva gaziće preko drugarstva, ma preko svega što mu stoji na putu.

Javno ste prekinuli prijateljstvo sa Mensurom, da li je to vaša konačna odluka ili ima šanse da mu oprostite?

- O Mensuru ne bih mnogo pričao. Mislim da sam dosta učinio za tog momka da bi me izdao kada mi je bio najpotrebniji. Kada su me njegovi fanovi ili lažni njegovi fanovi osudili za neki novac koji sam kako oni kažu pribavljao u svoju korist. Mensur nije tada našao za shodno da se javno oglasi na svom profilu i odbrani me pred javnosti. Ne, Mensur je tada bio uzdržan jer je verovatno i on isto mislio i podržavao te lažne horde njegovih debila. Takav čovek i u ratu proda svoga prijatelja. Mensur je čovek koji gaji mržnju u sebi, a iz kog perioda života, to već morate njega da pitate.

Miljana je nakon operacije jedva preživela, šta mislite, je l' joj sada jasno da više ne sme da se igra sa životom?

- Drago mi je da je Miljana prevazišla teške trenutke života i smrti. Pobedila je i nadam se da je sada sve u redu. Miljana će živeti 100 godina, ona je jednostavno legenda. Njeni roditelji, sestre, pa i dečko Bebica sami znaju šta su preživeli. Miljani i njenoj porodici, kao i sinu Željku, želim sve najlepše u životu.

Autor: P.R.