Na prvoj interaktivnoj televiziji u regionu Insta TV upravo je počela spektakularna ceremonija otvaranja najboljeg muzičkog talent šou programa na ovim prostorima – „Prvi bend Srbije“!

Voditeljke Anđela Ašanin, Anatasija Buđić, Milica Jocić, Ksenija Veličković, Nastasija Popović i Milica Vekić otvorile su ovaj šou program o kom će se tek pričati, a sada je sve spremno za ulazak 36 talentovanih pevača, muzičara i plesača, koji će započeti trku za pobedu u „Prvom bendu Srbije“!Dok ne upoznamo 36 intrigantnih učesnika ovog takmičenja, treba se podsetiti pravila u ovom, do sada neviđenom šou programu.

Projekat na kom je Željko Mitrović radio deset godina, ima za cilj da afirmiše mlade umetnike i promoviše kvalitetan zvuk, ali i da sve talentovane mlade ljude podstakne da se vrate pop i rok muzici, ali i nekada popularnom sviranju u garažama.Ono što će dodatno popularizovati ovaj projekat jeste interaktivnost - gledaoci će putem kreiranja naloga na sajtu InstaTV.rs moći da glasaju za svoje omiljene takmičare i utiču na ishod takmičenja, ali i da prate program Insta TV-a.Prva sezona talent šou programa „Prvi bendi Srbije“ koja je upravo i zvanično počela, trajaće četiri meseca, u okviru kojih će 36 muzičara, pevača i plesača svake nedelje formirati šest bendova od po šest članova, i imati radionice, probe i nastupe.Takmičari će imati i mentore koji će im pomagati u pripremi nastupa, a za sve učesnike obezbeđeni su najsavremeniji muzički instrumenti koji će im biti na raspolaganju. Svih sedam dana će se spremati za šou, kada će pred publikom svirati i cover i autorsku pesmu, za koju će se glasati, a bend sa najboljim rezultatima biće nedeljni pobednik.

Međutim, o njihovim nastupima svoj sud daće i žiri – eminentni muzičari i pevači koji će takmičare savetovati na koje sve načine mogu da unaprede svoj talenat. A ko su članovi žirija – moraćete da ostanete do kraja uz ceremoniju otvaranja „Prvog benda Srbije“ da to i saznate.Očekuju vas fenomenalni performansi, ulazak 36 učesnika, otkrivanje članova žirija i spektakularni nastupi – zato ostanite do kraja uz početak prve sezone najboljeg muzičkog talent šou programa u regionu „Prvi bend Srbije“ na Insta TV!

Autor: Pink.rs