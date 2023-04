Ne štede reči!

Voditelj Ognjen Amidžić je u novom izdanju kultne emisije "Amidži šou" ugostio pevača Slobu Vasića, Darka Lazića, pevačicu Nadeždu Biljić, bivšeg zadrugara Frana Pujasa i starletu Tijanu Ajfon.

Voditelj je na samom startu porazgovarao sa Tijanom o Maji Marinković, njenoj drugarici, i njenom odnosu sa Zvezdanom Slavnićem u "Zadruzi" o kom bruji region.

- To je Maja, šta smo očekivali?! Nisam je savetovala, ne podržavam, ne znam koliko mi je telefon zvonio kao da sam je rodila. Moj dečko i ja se sprdamo kao da nam je ćerka. Da je napolju možda bi bila sa više njih, to je samo zato što je pred kamerama, zato svi i komentarišu. Mlada je i slobodna. To je on kriv, on je prevario, ona može da radi šta hoće - rekla je Tijana.

- Je l' može neko Maji da odoli - pitao je Ognjen.

- Maja je samo dokazala da može da ima sve što poželi. Ja to ne podržavam kao njena drugarica, kada izađe razgovaraćemo, ali svakako su svi živi i zdravi. Kada su trebali da uđu, ona je meni rekla: "Ko je Zvezdan", ja ukucam i kažem joj: "Ko je ovaj deda?". Tada sam pravi put čula za Zvezdana, ali mislim da nije njen tip, zatvoreni je to prostor, zaljubiš se u drvo - rekla je Tijana.

- Jesam se zaljubljivao, ali u drveta baš i nisam - rekao je Fran.

- Dosta mi je moje muke, još treba njih da gledam. Sada žena brani njega od ljubavnice. Klasika, šta?! Sad se kao zaljubio, pa se zaljubio u Maju, sad ćemo da vidimo da li će da se zaljubi u treću ili će da se vrati ženi. Sve je moguće, ali nemam pojma - rekla je Nadežda.

Autor: N.Ž.