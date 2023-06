NE LJUTIM SE NA MUŠKARCE KOJI NISU MOGLI DA ME TRPE: Rada Manojlović progovorila o ljubavom životu, evo šta posle svega kaže za Milana Stankovića i Harisa!

Otvorila karte!

Pevačica Rada Manojlović progovorila o ljubavnom životu, otkrila način na koji se bori sa problemamima, ali i priznala da se njena sestra Maja odlično snalazi kao njen menadžer.

- Stvarno sam dobro trenutno, bilo je, uh… Bilo je turbulentno, bilo je brodoloma, emotivnih, finansijskih, poslovnih, ma svakakvih, ja to ništa ne krijem i to svi znaju. Ali osmeh i razmišljanje u glavi da će svega biti samo neće biti nas mi je pomoglo. Ne možeš da dozvoliš sebi da se razboliš zbog nekog finansijskog gubitka ili neke loše poslovne odluke - započela je pevačica, koja je nedavno svoju sestru Maju zaposlila kao menadžerku.

- Ona nikada nije bila u menadžerskim vodama, ali je bila uz mene i pratila je sve. Ja je kordinišem, vidim da dobro upija znanje. Naravno govorim joj ko je kakav vlasnik diskoteke. Ja sam to prošla sve, znam ih napamet i pre nego što nešto kažu. Mogu da obećavaju kule i gradove znam šta će biti na kraju. Ona to vrlo lako sa njima dogovara, kaže: "Šta je problem da kažem cenu" (smeh). Lako je kada te ljudi zovu za nastupe, ali da ja nemam pozive to bi išlo malo teže, morala bi i ona da zove vlasnike diskoteka. Mada, svaki posao je na svoj način zahtevan, nekada je po dvanaest sati na telefonu - objasnila je kroz smeh, pa dodala:

- Ja samo pevam, radim ono što sam i do sada radila. To je lakši deo posla, ja nikada ne bih mogla da radim to što ona radi.

- Sada zaista nema vremena za emotivni život. Retko ko može da podnese to, ponekad ne mogu samu sebe da podnesem, tako da se ne ljutim na muškarce koji nisu mogli da me trpe.

Rada je prokomentarisala i da li joj smeta kada je ponovo spajaju sa bivšim momcima Harisom Berkovićem i Milanom Stankovićem.

- Oni su činili dug deo mog života. Bila sam u dugim vezama, od svakog sam naučila ponešto. To je lep deo mog života.

Autor: A. N.