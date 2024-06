Zorica Marković u emisiji 'Intimna pitanja sa Nikolom Žugićem' šokirala sve otkrićem koje je najčudnije mesto na kojem je vodila ljubav! (VIDEO)

U okviru NOVE ere portala Pink.rs, voditelj emisije "Intimna pitanja", Nikola Žugić, ugostio je muzičku zvezdu i najintrigantniju učesnicu "Zadruge", Zoricu Marković.

Zorica je ovom prilikom u emisiji "Intimna pitanja" progovorila o sujeti na estradi, ali je i otkrila koje je najčudnije mesto na kom je vodila ljubav:

- Najčudnije mesto na kom ste vodili ljubav - pitao je voditelj.

- Rekla sam to još dok sam bila u "Zadruzi". Ja sam rekla, to je bila moja duga veza, mi smo se stvarno voleli, vodili ljubav na svim nenormalnim mestima, ali se sećam jednog dobrog auta, na haubi. Daću materijala ovima finim što se nigde ne kr**u, nevine su još u 40, 50 godina, eto da im dam povoda da me ogovaraju, da, hauba - rekla je Zorica.

