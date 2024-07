Razočaran!

Otac Maje Marinković, Taki Marinković, pojavio se na žurki povodom završetka Elite 7, te je tom prilikom otkrio da li je zadovoljan Majinim plasmanom, kao i kako je zadovoljan Stanislavom kao budućim zetom. Nakon saznanja da je su Stanislav i Maja zajedno napustili žurku on je besan kao ris odbrusio da ga je ćerka razočarala, kao i da nikada neće prihvatiti njen izbor.

Taki, Maja je osvojila 4 mesto u Eliti 7, kakvi su utisci nakon svega?

-Hvala svima koji su glasali za nju i pozdrav za ljude širom sveta koji su je doveli do dosada najbolje pozicije. Maja se uselila u novi stan, evo stigli su ključevi. Od tate je dobila prvu nagradu a sada neka uživa samo i neka putuje gde god poželi.

Kakvo je tvoje trenutno mišljenje o Stanislavu?

-Mene te stvari ne zanimaju, šta mačku briga šta miševi pričaju o njoj. Ne želim trenutno da pričam o nebitnim ljudima, da nije bilo Maje on ne bi bio tu gde jeste. Ja uvek glasam za ljubav tako da kako god ona odluči

Mnogi su spekulisali o odnosu Maje i Ša od ranije, možeš li da nam otkriješ da li se tu desilo nešto ranije?

Nikad se tu nije ništa desilo, oni se znaju već mnogo godina još kad je Maja snimala neke spotove. To su beogradska deca i oni se svi viđaju po nekim izlascima, ja kao čovek u ovim godinama isto izlazim po klubovima tako da od te priče nema ništa.

Kakvo ti je trenutno mišljenje o Teodori Delić? Vi ste se družili ili ste ipak bili nešto više?

Teodora ni jednu ružnu reč nije rekla za Maju u rijalitiju, ja sam joj rekao nemoj slučajno da diraš Teodoru ona je moja drugarica i mnogo mi je žao što nije ušla u superfinalu. Neka pokuša sa Bebicom ja sam uvek za ljubav.

Nakon intervjua sa Takijem došli smo do saznanja da su Maja i Stanislav otišli zajedno sa žurke u nepoznatom pravcu, evo kako je on to prokomentarisao:

Mene oni ne zanimaju stvarno, mnogo sam besan. Neka radi šta hoće, ja ih neću podržati niti me zanimaju. Maja neka ide ako hoće u Hrvatsku mene to ne zanima, neka se zabavlja sa kim hoće, nema tu ništa od ozbiljne veze. Ne zna se ko je gori od njenih prethodnih izbora

Autor: Nemanja Šolaja