Temperaturni skokovi i padovi će se nastaviti i narednih dana

Tokom sedmice smo imali smenu četiri godišnja doba u jednom danu, a ovakav trend će se nastaviti. Ovakve promene zavarale su i prirodu, pa su se tako širom Srbije promolili prvi vesnici proleća.

Čitateljka portala Pink.rs prosledila nam je fotografije koje je jutros napravila u svojoj bašti, gde su svetlost dana ugledale jedna ljubičica i jedan prelepi žuti krokus.

Temperaturni rolerkoster će se, prema najavama meteorologa, nastaviti, zato se pripremite za iznenađenja! Posle snega i jakog mraza juče ujutru, već početkom sledeće sedmice ponovo ćemo uživati u prolećnim temperaturama.

Iako je danas osetno toplije sa temperaturama do 15 stepeni u pojedinim mestima, očekuju nas česta prolazna naoblačenja sa padavinama.

Početkom naredne sedmice, sledi nam još veći temperaturni skok, tako da nas očekuju temperature i do 20 stepeni, dok će u prestonici biti oko 18 stepeni.

Srbija će biti pod uticajem toplog vazduha sa juga, što je posledica premeštanja ciklona preko centralne i severne Evrope. Ujedno će oni uslovljavati dotok toplog i vlažnog vazduha sa juga i sa Mediterana. Duvaće pojačan južni vetar tako da će biti toplo, ali kišovito.

Od srede sedmice sledi nova promena i pad temperature koji, iako neće biti neosetan, ipak će doneti vremenske uslove koji više odgovaraju trenutnom godišnjem dobu.

U sredu dolazi do priliva hladnije vazdušne mase sa severozapada, tako da će i temperatura biti u padu, otprilike za nekih pet do 10 stepeni. To gotovo da i nije zahlađenje, jer će sa 20 stepeni temperatura da se vrati na neke normalne vrednosti.

Od srede se očekuje umereno do potpuno oblačno i hladnije, mestimično sa padavinama - u nižim predelima kiša, a u brdsko-planinskim sneg.