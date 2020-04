OD KORONE IZLEČENO VIŠE OD 530 LJUDI U SRBIJI: Evo koje mere je potrebno preduzeti da ne bi došlo do RECIDIVA INFEKCIJE

Vekić je ukazao da se smanjuje broj pacijenata koji dolaze na Infektivnu kliniku KCS,sa više od 200 i 250 na 120, 130 u toku 24 sata.

- Priliv pacijenata sa respiratornim tegobama i febrilnim stanjima se smanjuje , to jasno vidimo na primeru Beograda – naveo je Vekić i dodao da se broj inficiranih u Vojvodini i beogradskom okrugu smanjio.

Kako dodaje, ipak moramo biti su suzdržani i manje optimistični.

- Moramo da slušamo struku i vodimo računa da nam se ne bi desile situacije kao u zemljama koje su pre vremena ukinule mere zabranje kretanja, jer postoji mogućnot srecidiva infekcije – rekao je Vekić.

On je istakao da moramo biti spremni da postepeno ukidamo mere dok infektivnost virusa ne posustane.

Govireći o situaciji u gerontološkim centrima, Vekić je rekao da je očekivano da će kontrola biti mnogo stroža - na nivou karantina.

- Međutim, nije i na jugu zemlje nam se desilo u nekoliko gerontoloških centara i to velikih, neodgovornost menadžmenta, pa smo imali 150 inficiranih koji su na taj način izloženi velikim rizicima – rekao je on.

Vekić je istakao da raste broj izlečenih pacijenata. Dvostruki negativni test do sada je imalo njih 534.

On je osvrnuvši se na terapiju krvnom plazmom, rekao da jedan davaoc može „pokriti“ dva teška i srednje teška pacijenta kako bi mogli da prevaziđu infekciju.

Kada je reč o zaraženih zdravstvenim radicima, Vekić je rekoa da se veliki broj njih zarazio izvan zdravstenog sistema.

Vekić je podvukao da opreme ima dovoljno, da se bolnice snabdevaju na svakih 48 sati i da se poštuju sve smernice kada je reč o opremi koju koriste zdravstveni radnici.

Od utorka radi laboratorija u KCS,radiće 2.000 testova dnevno

