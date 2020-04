Prof. Basara počinje sa gen-terapijom CAR-T ćelijama (VIDEO)

Profesor dr Nadežda Basara, onkolog, hematolog i klinički farmakolog rekla je da su CAR-T ćelije T-limfociti koji se uzimaju iz krvi bolesnika i onda se u laboratoriji genetski promene na taj način da mogu da unište limfomske ćelije, ili leukemijske ćelije.

Basara kaže da te ćelije za četiri do šest nedelja ponovo vrate bolesniku u krv i dodaje da one na taj način mogu da unište leukemijske ćelije.

- Ova metoda može da se primeni i primenjuje se sa uspehom kod bolesnika sa B ćelijskim limfomima i sa B akutnim limfoblasnim leukemijama koje ne odgovaraju na drugu vrstu terapije - kazala je Basara.

Dr Basara kaže da se trenutno rade studije i da se nada da će ubrzo maligne bolesti koje počinju od belih ćelija biti potpuno uništene.

Matične ćelije ne leče koronu, krvna plazma možda

Matične ćelije ne mogu da leče bolesnike sa koronavirusom, ali bi krvna plazma možda mogla da pomogne, rekla je profesor dr Nadežda Basara.

- Matične ćelije obnavljaju tkivo, one su ćelije koje stvaraju, nisu ćelije koje ubijaju. Tako da matične ćelije nikako ne mogu da pomognu u lečenju koronavirusa. To je dezinformacija, a ljudi koji to propagiraju su nekompetentni - izjavila je Basara koja živi i radi u Nemačkoj.

Sa druge strane, kako dodaje, krvna plazma možda može da pomogne u lečenju obolelih od Kovida-19.

- Krvna plazma je metoda koja će se možda pokazati pozitivnom i trenutno se planiraju studije i u Nemačkoj - kaže Basara.

Istakla je da na severu Nemačke nema mnogo zaraženih koronavirusom.