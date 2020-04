U Srbiji još 207 obolelih od koronavirusa! IZLEČENE 1.094 OSOBE, u poslednja 24 sata preminulo 5 ljudi, danas prvi put broj pozitivnih ISPOD 6 ODSTO

Od poslednjeg izveštaja do 15 časova testirani su uzorci 3.563 osoba od kojih je 207 pozitivno. Hospitalizovano je ukupno 3.164 pacijenata. Na respiratoru je 95 ljudi, a pet osoba preminulo je u poslednja 24 sata, što je ukupno 144 smrtnih slučajeva u Srbiji.

U Srbiji je u prethodna 24 sata zabeleženo još 207 obolelih od koronavirusa, ukupno 7.483 ljudi, saopštila je dr Darija Kisić Tepavčević.

Od poslednjeg izveštaja do 15 časova testirani su uzorci 3.563 osoba od kojih je 207 pozitivno. Hospitalizovano je ukupno 3.164 pacijenata. Na respiratoru je 95 pacijenata. Pet osoba je preminulo u poslednja 24 sata, što je ukupno 144 smrtnih slučajeva u Srbiji, saopštila je dr Tepavčević.

Kako je objavljeno na konferenciji za medije, do danas su od ovog virusa u Srbiji izlečene 1.094 osobe.

"Napadi su sastavni deo posla"

Odgovarajući na pitanja medija o napadima vezanim za vakcinaciju, dr Predrag Kon je rekao je da ga to ne dotiče.

-To je sastavni deo posla, ništa ne bih komentarisao – rekao je dr Kon.

U Gerontološkom centru Niš 165 zaraženih

Što se situacije u Gerentološkom centru NIšu tiče, dr Kisić kaže da je ukupan broj zaraženih u ovom centru 165.

- Znamo da je bilo pojedinačno otkrivanje i u drugim centrima, i bez obzira ne težinu kliničke slike, svi su transportovani u KC Niš, kako bi se pratili - rekla je ona. Kaže da su se desili smrtni ishodi, ali da je većina imala blagu kliničku sliku.

- Svi pacijenti su imali hronična oboljenja, ali ne znam tačan broj smrtnih ishoda - dodala je. Kaže da je broj izlečenih veći, i da su dobro i oni koji su imali i lošiju kliničku sliku.

Na pitanja o godišnjim odmorima, dr Kisić kaže da time treba da se bave poslodavci, i da su svi svesni koji obim poslova sve čeka.

- Svi smo bili aktivirani na poljima koji se odnose na epidemiju, znamo koliko nas poslova čeka, ali hajmo da prvo izađemo iz epidemije – rekla je.

Od ponedeljka dozviljen rad objektima koji delatnost obavljaju u zatvorenom, penzionerima sat za šetnju, uspostavlja se međugradski saobraćaj

Što se tiče mera, dr Kon je rekao da se polako radi na ublažavanju mera.

- Od pondeljka biće dozvoljen rad pijaca, frizerskih salona, teretana. Svi moraju da pojačaju dezinfekciju i da se nose makse i rukavice. Prepoučeno je da sve sve radi na zakazivanje. Penzioneri će od sledeće nedelje imati jedan sat u intervalu od 18 sati do 1 čas ujutru. Počeće i međugradski saobraćaj – dodao je dr Kon.

Obolelo 622 zdravstvenih radnika

Na pitanje o obolevanju zdravstvenih radnika, 622 je zaraženo i to je isood 8 odsto u celoj stukturi obolevanja.

- Niže je u odnosu na prosečna obolevanja kada se uporedi sa drugim zemljama – rekla je dr Kisić.

- Oko 15 odsto zaraženih spadaju stariji, ali komplikacije su izvesnije. U posledniih tri nedelja pazimo unos virusa u gerentološke centre – dodala je ona.

Dr Kon kaže da Srbija neće morati da se stidi zvaničnih podataka.

Rizik će nastaviti da postoji, neke mere ostaće na snazi sve do leta

Na pitanje o predizbornim aktivnostima, kao i samim aktivnositma tokom održavanja izbora nakon epidemije koronavirusa, dr Kisić je ne žele takve stvari da komentariše.

- Praviću se da nisam ni čula. Mi nismo kompetentni da odgovaramo na takva pitanja. Kada pričamo o okupljanima i merama, to važi za sve – rekla je ona.

Što se sportskih događaja tiče, dr Kon kaže da treba vremena o tome da se odlučuje. Kaže da će rizik i dalje da postoji.

- Mi ćemo postepeno da odčujemo o javinim okupljanjoma i to se odnosi na sve. Posebno ćemo da razmatramo šta i kako oko zatvrenih prostora – rekao je dr Kon, dodajući da se posebno razmišlja o okupljanju sportisa i treneranju, posabno o publici.

- Do leta nije za očekivati da ćemo sve mere da skinemo - dodao je dr Kon.

Kada je reč o validnosti testova i njihovoj pouzdanosti, dr Kisić kaže:

- Validnost testa je da li on meri ono što treba da meri. Postoje lažno pozitivni ili negativni rezultati i to nas uvek brine. Posebno nas brine test koji lažno pokaže da je osoba negativna. Kod lažno pozitivnih testova može da se izazove stres – rekla je dr Kisić odgovarajući na pitanje novinara o greškama koje test može da napravi.

- Razumemo stres pojedinaca koji su dobili pogrešne rezulatate – rekla je ona.

Svi podaci su transparentni

Na pitanje o broju zaraženih i preminulih medicniskih radnika koji su bili ili su i dalje pozivitni na COVID-19, dr Kisić kaže da su svi podaci transparatni,ali da se oni ne razvrstavaju po struci.

-Sve infomracije i podatke koji vam iznosimo su provrene. Kada je u pitanju grupa zdravstvenih radnika koji su zaraženi korona, mi smo ih u redovne izveštaje uključili. Niko ne krije ništa, umrle i hospitalizovane osobe ne mogu da se sakriju – rekla je dr Kisić.

Vrtići će morati da se otvore

Na pitanje o počektu rada vrtića dr Kon kaže da je organizaciono potrebno da oni mogu za kratko vreme da krenu da rade. Kaže da nema opravdanja za to, ali kaže da su okolnosti takve da ne idu u korist preporukama.

- Struka nikada nije predložila otvaranje vrtića, ali to je život. Imate roditelje koji nikome nemaju da daju decu na čuvanje. Ne preporučuje se da ih čuvaju bake i deke. Vrtići svakako imaju plan koji je unapred donešen. Takođe, znate da je do sada lečeno 88 dece. To je problem koji valja rešiti, struka ne opravdava to, ali oni će jednostavno morati da se otvore – rekao je dr Kon.

Na pitanje da kakav je njen stav o letovanjima, dr Kisić kaže da pitanje pandemije nije samo zdravstveno pitanje, već mnogo šire.

- Kada se otvore granice, niko ne može da zabrani nekome ko želi da putuje. Svako u okviru svojih granica radi ono što misli da treba. Svako otvaranje grancia je nešto što ne možemo da predvidimo. To su individualne odluke – rekla je.

Šta nas čeka na jesen?

Što se jeseni tiče, dr Kon kaže da je rano bilo šta predviđati za taj period.

- Pratićemo sva dešavanja u svetu, radićemo istraživanje i onda ćemo moći da odlučujemo i da imamo predviđanja. Neozbiljno je dati bilo kakvu procenu za jesen – rekao je dr Kon.

Što se tiče situacije oko zatvaranja Čaira u Nišu, dr Kisić kaže da broj pacijenata u ovoj hali nije bio veliki.

- Dobro je što smo bili u mogućnosti da zatvorimo halu Čair, tamo je bila 31 osoba. Na Sajmu je u tom trentuku bilo 216 – rekla je ona.