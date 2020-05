PROMENE VREMENA SHVATITI OZBILJNO - Kardiovaskularni bolesnici su u NAJGOROJ SITUACIJI, a tri stvari su ključne za PRILAGOĐAVANJE

Prethodnih dana mnogi su osetili tegobe u vidu pospanosti, glavobolje, umora, uznemirenosti, a sve to posledica je vremenskih promena, koje pre rečima stručnjaka, ne treba shvatiti olako, a posebnu pažnju moraju da obrate kardiovaskularni bolesnici.

Kardiohirurg prof dr Miljko Ristić kaže za Pink da vremenski parametri mogu bitno da utiču na zdrvstveno stanje organizma.

„Nije ništa novo da mnoge tegobe nastaju kod ljudi sa promenom vremena u koje računamo ne samo temperaturu, već i vlažnost, kišu, grmljavinu... To je danas ušlo u naučne okvire“, kaže Ristić.

Prema njegovim rečima, kada se dogodi da za jedan dan temperatura padne za 10 do 15 stepeni i to utiče nepovoljno na naš organizam, jer dolazi do lučenja hormona stresa koji dovodi do ubrzanja rada srca, povišenog oritiska.

„To jednako utiče na zdrave ljude, ali i na bolesne. Naravno da će to teže podneti oni koji imaju kardiovaskularne probleme“, istakao je Ristić i dodao da ne treba neozbiljno shvatati vremenske promene, već ih treba pratiti i prilagoditi im se.

On je istakao da je bitno da se radi na imunitetu, a on se podstiče dobrim snom, pravilnom ishranom i kondicijom, jer bez aktivnosti nema imunog odgovora.