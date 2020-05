DONOSIMO VAM PROGNOZU ZA OMILJENE DESTINACIJE: Ako planirate u Grčku, Bugarsku ili Hrvatsku, ovaj mesec ZAOBIĐITE!

Informišite se na vreme, da vam odmor ne bi propao.

Iako još uvek nije sigurno kada ćemo i gde moći da putujemo ove godine zbog korona virusa, leto se približava, pa brojni Evropljani planiraju svoje godišnje odmore.

Kako je objavljeno na sajtu Aku veder, određeni delovi Evrope trebalo bi da se pripreme na velike vrućine i suše, dok drugima prete šumski požari i jake oluje.

Leto u većem delu Evrope biće toplo i bez padavina što bi moglo da ugrozi poljoprivredne useve.

Srbija

Letnji meseci u našoj zemlji biće obeleženi smenom sunca i oblaka, kako izveštavaju meteorolozi sajta Aku veder. Sve do polovine juna u Beogradu se očekuje oblačno vreme sa sunčanim intervalima i temperaturama oko 25 stepeni i bez padavina. Tek na kraju juna očekuje se više sunca. Jul ponovo donosi oblake umesto sunca i od polovine meseca do 20. donosi dane sa vremenskim nepogodama iako će temperature biti 27 i 28 stepeni.

Grčka

Početkom juna širom Grčke očekuje se oblačno i kišovito vreme sa najvišim dnevnim temperaturama između 27 i 30 stepeni, slično vreme zadržaće se do pred kraj juna, sa nekoliko sunčanih dana i temperaturama do maksimalnih 29 stepeni. Jul će ipak biti nešto lepši i stabilniji sa temperaturama od 28 do 30 stepeni, sa svega nekoliko oblačnih dana i to u većem delu Grčke, od Atine, preko Stavrosa do Halkidikija.

Bugarska

U ovoj zemlji tokom letnjih meseci biće slično vreme kao u ostatku Evrope, pa se početkom juna očekuje kiša i naoblačenje koje prolazi do sredine meseca, nakon čega slede pretežno sunčani dani sa temperaturama do 31 stepen. U julu se zadržavaju iste temperature sa više sunčanih dana.

Hrvatska

Letnji meseci u Hrvatskoj proteći će kao i u ostatku Evrope, bez padavina, ali sa dosta oblaka sve do kraja meseca. Od kraja juna i ceo jul temperature 30 i 31 stepen. Vremenske nepogode očekuju se polovinom jula i trajaće nekoliko dana.