„Čistoća“ osuđuje uništavanje gradske imovine

JKP „Gradska čistoća“ najoštrije osuđuje iskazani vandalizam tokom protesta, koji je sinoć organizovan navodno zbog ponovnog uvođenja policijskog časa u Beogradu.

Tokom protesta uništeno je 26 džambo kontejnera, 37 klasičnih, metalnih kontejnera, 28 betonskih kanti za odlaganje sitnog otpada, jedno reciklažno ostrvo sastavljeno iz tri džambo kontejnera i 23 reciklažna seta, te procenjena materijalna šteta iznosi 8.336.828 dinara. Uništena je imovina svih Beograđana, a ne samo „Gradske čistoće“ i Grada Beograda.

Direktor JKP „Gradska čistoća“, Marko Popadić, kaže da su komunalne ekipe izašle na teren dva sata posle ponoći kako bi ručno i pomoću mehanizacije sanirali štetu vandalskog ponašanja protestanata.

„Komunalni radnici i mehanizacija su izašli na teren tek kada smo procenili da mogu bezbedno da obavljaju svoj posao. Pored 23 komunalna radnika, angažovali smo i sedam transportnih vozila, četiri auto-cistilice i sedam auto-cisterni, tako da smo za dva sata uspeli centar Beograda da vratimo u normalno stanje. Komunalni radnici su pored gašenja vatre u kontejnerima, sakupljali velike količine smeća koje su protestanti rasuli po ulicama, uklanjali potpuno uništene kontejnere i ostale sudove za smeće. Podsetiću da smo nedavno u Beogradu sproveli akciju zamene 5.000 starih i dotrajalih kontejnera, upravo da bi podigli nivo higijene u gradu dostojan jedne metropole. Nažalost, noćas su protestanti uništili i deo novih kontejnera, ne mareći za činjenicu da je to imovina svih Beograđana!“ - ističe Popadić.

On dodaje da se vandalizmom ništa ne može postići osim velike materijalne štete, koju će morati da plate građani glavnog grada.

„Nažalost oni koji iskazuju svoje nezadovoljstvo, uprkos nedavnim izborima kada se narod Srbije jasno izjasnio, to čine u najtežem danu za zemlju kada je od koronavirusa umrlo 13 osoba. U momentu kada smo svi pod pritiskom i kada više nego ikada moramo biti ujedinjeni i čuvati jedni druge kako bismo sačuvali svaki život, ali i zdravstveni i komunalni sistem od potpunog kolapsa, protestanti su izazvali nerede i nasilje na ulicama Beograda. Time su skrenuli pažnju sa činjenice koja je najvažnija u ovom trenutku, a to je da se više od sto građana Srbije u ovom momentu bori za život i diše pomoću respiratora. Umesto da sačuvamo jedni druge od ove pošasti, politički protivnici nesmotreno okupljaju svoje pristalice ugrožavajući, kako njihove živote, tako i živote svih građana Beograda čime se u opasnost dovodi normalno funkcionisanje zdravstvenog sistema. Veliki broj demonstranata nije nosio maske, što će u narednom periodu dovesti do još većeg broja zaraženih u Beogradu, koji je već sada na vrhu liste po broju inficiranih koronavirusom. Pored pričinjene ogromne materijalne štete koja ide na račun svih Beograđana, pa i onih koji su nerede izazivali, mnogo je značajnija opasnost u koju su, nepromišljeno, dovedeni građani za čije se zdravlje u ovom momentu Srbija bori. Sramno je i za svaku osudu da opozicija na ovakav način pokušava da dođe do vlasti, uprkos volji više od dva miliona građana, koji su svojim glasom na izborima rekli koga žele u Vladi Srbije “ - rekao je Popadić.