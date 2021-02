SUTRA JOŠ HLADNIJE NEGO DANAS! U Vojvodini temperatura ide ISPOD NULE, a evo kakvo će vreme biti u ostatku Srbije i regionu!

VREME U SRBIJI: U nedelju još malo hladnije uz sunčane intervale i promenljivu oblačnost. U većini predela suvo, a samo je na zapadu i jugozapadu Srbije moguća pojava kratkotrajne susnežice u nižim predelima i snega u planinama. Vetar slab do umeren severni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -1°C do 3°C, a maksimalna od 6°C u Užicu do 11°C u Negotinu.

BEOGRAD : U nedelju još malo hladnije uz sunčane intervale i promenljivu oblačnost. Vetar slab do umeren severni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 3°C, a maksimalna oko 9°C.

Niš: U nedelju malo hladnije uz sunčane intervale i promenljivu oblačnost. Vetar umeren severni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 2°C, a maksimalna do 10°C.

Užički region: U nedelju još malo hladnije uz promenljivu oblačnost. Ujutru i pre podne je mogjuća slaba susnežica, a na planinama sneg, dok bi popodne bilo suvo sa sunčanim intervalima. Vetar slab do umeren severni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 0°C do 2°C, a maksimalna od 6°C do 9°C, na Zlatiboru i Tari do 2°C sa slabim snegom pre podne.

VOJVODINA : U nedelju relativno hladno uz sunčane intervale i promenljivu oblačnost i pretežno suvo. Vetar umeren severni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -1°C do 1°C, a maksimalna od 8°C do 10°C.

Novi Sad: U nedelju prohladno uz sunčane intervale i promenljivu oblačnost. Vetar slab do umeren severni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 1°C, a maksimalna oko 9°C.

Subotica: U nedelju prohladno uz sunčane intervale i promenljivu oblačnost. Vetar slab do umeren severni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 0°C, a maksimalna oko 8°C.

VREME NAREDNIH DANA : U ponedeljak ujutru slab mraz i hladno tokom dana uz promenljivu oblačnost sa sunčanim intervalima. U utorak i sredu takođe slab mraz ujutru, ali tokom dana postepeno toplije, posebno u sredu kada će temperatura dostići 15°C.

CRNA GORA : U nedelju malo hladnije uz buru na Primorju. Na severu promenljiva oblačnost sa moguće vrlo malo snega u planinama, a na Primorju sunčano. Maksimalna temperatura od 6°C do 16°C, na Žabljaku oko 0°C. Iduće sedmice pretežno sunčano uz ponovni porast temperature od utorka.

BiH - REPUBLIKA SRPSKA i FEDERACIJA : U nedelju još malo hladnije uz promenljivu oblačnost. U nižim predelima centralnog i istočnog dela je moguća slaba susnežica ujturu, a na planinama malo slabog snega. Vetar slab do umeren severni, na jugu Hercegovine pojačan. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od -3°C do 6°C, a maksimalna dnevna od 1°C u Han Pijesku do 14°C na jugu Hercegovine.

Banja Luka: U nedelju prohladno uz promenljivu oblačnost sa sunčanim intervalima. Vetar slab do umeren severni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 0°C, a maksimalna oko 9°C.