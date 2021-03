Prošle nedelje Srbiju je potresla stravična vest da su dva vlasnička rotvajlera na pragu porodične kuće nasmrt izujedala četvorogodišnjeg dečaka. Predstavnici Udruženja za brigu o životinjama Banata "Beta" iz Zrenjanina kažu da je nakon ovog nezapamćenog napada došlo do masovnog napuštanja pasa te i drugih velikih rasa!

Kako priča Gorana Belić iz Udruženja "Beta", za samo dva dana dobili su desetak poziva građana sa zahtevom da od njih preuzmu vlasničke rotvajlere kao i par poruka od ljudi koji su ih samo obavestili da su već odneli svoje pse u gradsko prihvatilište i ostavili ih tamo.

- U kontaktu smo sa nadležnima iz zrenjaninske Zoohigijene – JKP "Čistoća i zelenilo", gde su nam rekli da trenutno imaju čak pet rotvajlera i dva šarplaninca. Od tog broja, dva rotvajlera su pokupljena sa ulice jer su ih vlasnici napustili, a ostale su doneli i ostavili. Ne znam šta je strašnije - to što su tako velike pse pustili na ulicu ili to što su svoje pse doneli i ostavili - priča Gorana Belić.

Ona dodaje da su nekoliko građana u telefonskom razgovoru uspeli da ubede da ne ostavljaju svoje pse koji su im praktično članovi porodice i da ih ne kažnjavaju i napuštaju zbog incidenta koji nema veze sa njihovim ljubimcima.

- Zašto se odričete svojih pasa, svojih prijatelja, svojih zaštitnika koji su vas toliko godina verno služili? Zašto ih sad kažnjavate i lišavate ih doma, izbacujete na ulicu i zovete zoohigijenske službe da ih odvedu bez razloga? Kada čujete da su majka ili otac ubili dete, da li odvedete svoje roditelje u starački dom? Ako su tamo neki psi, iz ko zna kog razloga napali dete ne znači da će i vaš – kaže Belić.

Ona dodaje da su rotvajleri inače "neki od najvernijih porodičnih pasa".

- Nemojte ih kažnjavati bez ikakvog razloga i zbog napada nekog drugog psa koji se desio negde i pod uslovima o kojima se ne zna mnogo. Svi koji ste svoje pse izbacili napolje ili odneli negde, idite odmah po njih i vratite ih nazad njihovim kućama dok ne bude kasno – poručuje ona.

Treba raditi na podizanju svesti ljudi

Veterinar Srećko Radojičić kaže da vlasnici prema velikim rasama pasa treba da imaju i veću odgovornost i posvećuju veću pažnju, negu i brigu o takvim psima. Ipak, naglašava da nijedan pas nije rođen kao agresivan, već da se "agresija kod pasa stvara".

- Uvek je krivica u vlasniku psa što se tiče socijalizacije, posvećenosti životinji. Treba raditi i na podizanju svesti ljudi, pogotovo u urbanim sredinama, npr. u parkovima gde ima veći broj ljubimaca i prolaznika. Svaki vlasnik svog ljubimca mora da drži na povodcu i da ima kontrolu da ne bude pušten slobodno da šeta parkom – ističe Radojičić.

On napominje da vlasnici moraju da obraćaju pažnju na svako neobično ponašanje ljubimca, da to registruju, posavetuju se sa veterinarom. On dodaje da postoje rase koje imaju genetsku predispoziciju da budu agresivnije, ali da se to može kontrolisati izuzetno savesnim držanjem životinje.

Kazne Zakonom o dobrobiti životinja, za fizičko lice koje se ne pridržava pravila o zaštiti životinja, propisana je kazna od pet do 50.000 dinara. - Ali primat treba dati podizanju svesti kod ljudi pre nego stavljati naglasak na kazne - rekao je Radojičić.

Napušteni rotvajleri i šarplaninci na opservaciji

U Udruženju "Beta" kažu da se napušteni rotvajleri i šarplaninci trenutno nalaze na opservaciji koja će trajati 15 dana te da će nakon toga veterinar dati sud da li su oni agresivni i da li se mogu udomiti.

- Mi smo videli te pse i sudeći prema njihovom ponašanju mislimo da su oni dobri i da ćemo moći da ih spasemo. Međutim, mi imamo mesta za samo dva psa te apelujemo na sve ljude dobre volje da nam pomognu i udome nekoga od njih. Javljaju nam se i sestrinska udruženja za zaštitu životinja ali nažalost mi nemamo dovoljno kapaciteta sve da ih spasemo te zato i molimo one koji razmišljaju o tome da ostave svoje pse da preispitaju svoju odluku i da se predomisle jer oni najbolje poznaju svoje pse - poručuje Gorana Belić.

Rotvajleri izujedali dete na pragu kuće

Stravičan napad dogodio se prošle nedelje na samom pragu porodične kuće u Senti. Napad se dogodio kada je majka od dostavljača preuzela picu i ušla u kuću, a svom sinu, koji je kobnog dana slavio četvrti rođendan, rekla da zatvori vrata kuće za njom. U tom trenutku na mališana su nasrnula dva njihova rotvajlera i izujedala ga.

Majka se lavovski borila sa psima da spase dete i u napadu je i sama povređena, međutim mališan je podlegao stravičnim povredama na putu do bolnice. Psi koji su napali dečaka pripadali su dečakovom ocu koji nije živeo sa njima i najčešće su boravili u kavezu sa trećim psom rase doberman, međutim puštani su i da se kreću po dvorištu jer nikada pre nisu bili agresivni. Psi su nakon napada eutanazirani.