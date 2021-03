STIŽU NAM LEPŠI DANI - U Srbiji danas sunčano i toplije, sledeće nedelje PREKO 20 STEPENI

U Srbiji će danas, posle hladnog jutra sa slabim mrazem, u toku dana biti sunčano i malo toplije, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab vetar promenljivog pravca. Najniža temperatura kretaće se od minus pet do dva stepena, najviša od devet do 16 stepeni.

I u Beogradu će ujutru biti hladno, tokom dana sunčano i malo toplije.

Vetar slab, promenljivog pravca smera. Najniža temperatura od minus tri do dva, najviša 14 stepeni.

U subotu će biti pretežno sunčano i još toplije. U nedelju se očekuje naoblačenje sa slabom kišom i manjim padom temperature. Od ponedeljka pretežno sunčano i toplo.

Od utorka sunčano i veoma toplo, uz temperature i preko 20°C, a sredinom sledeće sedmice i do 24°C, nakon čega će temperatura biti u padu.

Prethodnih dana temperature u Srbiji bile su za 5 do 7 stepeni niže od proseka za ovo doba godine. Kako je prosek maksimalnih temperatura za kraj marta od 12 do 16°C, vidimo da će one u subotu i sledeće sedmice biti više za oko 5 stepeni, a sredinom sledeće sedmice više i za 7 stepeni od proseka.