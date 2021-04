'ON JE KRIJE, A JA DANIMA NISAM VIDEO DETE...' Otac nestale Ane (13) se SLOMIO PRED KAMERAMA! Podneta prijava protiv mladića sa kojim se sumnja da je DEVOJČICA POBEGLA

Porodica nestale devojčice apeluje da svako ko je primeti ili ima bilo kakvu informaciju pozove.

Za nestalom Anom (13) iz Kragujevca intenzivno se traga već 12 dana. Njoj se svaki trag gubi 21. marta, kada je samovoljno napustila Centar za razvoj usluga socijalne zaštite “Kneginja Ljubica”.

Kako se sumnja ona je najverovatnije otišla sa momkom (19) sa kojim je bila u vezi protiv volje svojih roditelja, a zbog čega je i izmeštena u prihvatilište.

Učenica 7. razreda, Ana Mirković iz Kragujevca, koja je po odluci Centra za socijalni rad privremeno bila smeštena u prihvatilištu za decu, još 20. marta svojevoljno je otišla u šetnju iz koje se nije vratila. Njen otac Miloš kaže za Pink da je Ana u prihvatilište smeštena kako bi se razdvojila od 19-godišnjeg mladića sa kojim je bila u vezi.

– Ona nije nestala od kuće, već je bila u Prihvatilištu, a danas je već 12-ti dan kako je nestala. Dete sam namerno stavio u prihvatilište, Socijalno zna zašto sam to uradio. Viđala se sa momkom, ja sam to sprečavao, to postoji i u socijalnom, i u MUP, i u prihvatilištu – kaže nam otac.

O slučaju je obaveštena policija, ali i nadležni centar za socijalni rad.

– Devojčica je prema uputu Centra za socijalni rad bila smeštena kod nas, a 20. marta je samovoljno napustila Prihvatilište i nije se vratila . Mi nismo ustanova koja je zatvorenog tipa, u skladu sa Programom rada usluge pružamo stručnu podršku deci i mladima – kaže direktorka Centar za razvoj socijalne usluge “Kneginja Ljubica” Snežana Stevanović.

Ona je dodala i da je devojčica tokom boravka u njihovoj ustanovi pohađala Online nastavu.

Postoje indicije da je devojčica iz prihvatilišta bila u kontaktu sa momkom, kao i da je sa njim otišla kada je samovoljno napustila ustanovu. Otac sumnja da je krije porodica mladića Egzima B, protiv kojeg je podneta i krivična prijava.

- On je krije sigurno, a ja ne znam gde je moje dete – kaže nam otac kroz suze.

Ukoliko imate bilo kakvu informaciju pozovite i pomozite (064/2171852) u potrazi.