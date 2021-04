TUGA DO NEBA! Malom malinaru Jovančetu sa Manjače UMRLA MAJKA

Jovana Gajića Jovančeta, malog malinara iz sela Sitnica na Manjači, koji je stekao neizmerne simpatije zbog štanda pored puta na kojem leti prodaje teglice ovog voća, zadesila je velika nedaća.

Dečaku, malom heroju i vrednom sakupljaču voća i šumskih plodova, o kojem je Srpskainfo više puta pisala, sada učeniku sedmog razreda u mesnoj osnovnoj školi, umrla je majka Božana.

Na njegova leđa stuštio se veliki teret, golema tuga, žal za majkom, ali i nova iskušenja, jer, kako nam detinje jednostavno, ali starinski mudro reče, mora se dalje živeti i boriti, ići putem kojem su njemu, sestri Jovani, braći Gojku i Nebojši, ukazivali majka Božana i otac Miloš.

– Mama je umrla iznenada. Pre toga nije bila bolesna, išla je u školu na posao, ona je bila poslužitelj. Nije se žalila da je boli. Jeste ujutro, istog dana kada je umrla, govorila da joj je neka mučnina. To je bilo ujutro, a posle, oko podne, samo je pala ispred kuće. Doktori su rekli da je njeno srce stalo. Dogodilo se to 19. marta, pre mesec dana – ispričao nam je Jovanče, koji je tog dana bio kod kuće.

Sestra Jovana

Ova drama duboko se urezala u njegov život, mada Jovan, kao i sestra Jovana, nije sasvim svestan tragedije koja ih je zadesila. U to još uvek, kaže, ne može poverovati.

Na hladnom aprilskom danu, na snegovitim padinama opore planine, u kući smo, osim Jovana, zatekli njegovu stariju sestru Jovanu, učenicu drugog razreda Ugostiteljske škole u Banjaluci. Ona je preuzela majčine poslove i obaveze u domaćinstvu.

– Sada ne idem u školu, zbog korone, ne znam kako će to biti do kraja školske godine. Za sada sam kod kuće, kuvam, perem veš, čistim kuću. Tata je otišao sa ujakom da radi negde u selu, starija braća isto su na poslu. Gojko je završio Metalsku školu i radi u Novoj Topoli u tvornici nameštaja, a Nebojša nema stalni posao, ali uvek ga neko negde pozove, pa ide da radi. On je završio varilački zanat, voli taj posao, ide da radi skoro svakog dana, u Banjaluku, Mrkonjić Grad, svuda – ispričala nam je Jovana, koju je majčina smrt veoma potresla.

Mlađi brat Jovan je za nju veliki oslonac i uteha.

– Jovan je veoma vredan i dobar, sve me posluša, radi kod kuće, a ide i u školu. Omiljen je kod svih u selu, a i mnogi prolaznici ga prepoznaju. Čulo se za njega zbog malina, kupina, kestena, koje prodaje pored puta od proleća do jeseni, ali i crnog šešira – priča Jovana o bratu Jovančetu koji je unosio drva u kuću prilikom našeg dolaska.

Ima posla

Predusretljiv i srdačan, umiljati dečak koji je stekao ogromne simpatije, priča da i sada ima mnogo posla, bez obzira što je zima i što je većina ljudi u kući.

Na Manjači i u Sitnici još je sneg, a temperature mnogo niže nego u Banjaluci i u nizinama. Osim drveta za ogrev, Jovanče radi sve što mu sestra kaže, čisti oko kuće, donosi razne potrepštine, ide u prodavnicu, ali i uči.

– Mnogi su Jovana zavoleli, dolazili nam u posetu, donosili poklone. Pamtimo sve te ljude i često ih pominjemo. Bivši ministar Dane Malešević je Jovanu u Banjaluci kupovao odeću i obuću, a pomogao je i mami da se zaposli u školi u Sitnici – ispričala nam je Jovana, koja je upravo završila pranje gomile priglavaka okačenih na ogradi ispred kuće.

Na ulazu u nedovršenu kuću pored vrata smrtovnica sa slikom mlade žene Božane Gajić, koja je preminula 19. marta, u 43. godini. To je za Gajiće bolan gubitak, srušen svet porodične sreće, zauvek izbačen životni oslonac za njenu decu, posebno za najmlađeg sina Jovana, njenog mezimca Jovančeta, koji se zadesio kod kuće, zajedno s majkom Božanom, u trenucima kada je zauvek otišla.

Biće voća i ove godine

Posle reportaže na portalu Srpskainfo pre tri godine, o dečaku koji prodaje maline pored puta u selu Sitnica na Manjači, saznali su mnogi. Mali Jovan Gajić stekao je velike simpatije u celom regionu.

Mnoge novinarske ekipe iz više država tome nisu odolele i naveliko su pisali i snimali reportaže o malom Jovanu.

– Planiram i ove godine da prodajem maline, šumske jagode, kupine i druge plodove kojih ima u našem kraju. Niko me ne tera da to radim, ali sam svestan da mi treba novca za školu, za odeću, obuću. Ne može tata da zaradi dovoljno, a ja želim da radim i da pomognem u kući – poverio nam se dečak koji pleni iskrenošću i toplinom.