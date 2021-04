JUTRO VEDRO I SUNČANO, ALI POPODNE STIŽE NAOBLAČENJE: U ovim delovima Srbije meteorolozi najavljuju KIŠU

Maksimalna dnevna temperatura u pojednim mestima iznosiće 21 stepen Celzijusa.

U Srbiji će ujutru biti pretežno vedro, a toku dana sa zapada i jugozapada postepeno naoblačenje koje će posle podne i uveče povremeno uslovljavati kišu, a na visokim planinama u toku noći mešovite padavine.

U Vojvodini veći deo dana pretežno sunčano, a uveče i noću prolazno naoblačenje s kratkotrajnom kišom.

Vetar slab i umeren, jugozapadni, u toku noći u Vojvodini u skretanju na severozapadni. Jutarnja temperatura od 1 do 9 C, najviša dnevna od 17 do 21 C, saopstio je Republički hidrometeorološki zavod.

U Beogradu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, u drugoj polovini noći s kratkotrajnom kišom. Vetar slab i umeren, jugozapadni. Jutarnja temperatura od 7 do 9 C, najviša dnevna oko 20 C.

Izgledi vrema za sedam dana:

U petak na severu i istoku pretežno sunčano, a u ostalim krajevima pretežno oblačno, u prvom delu dana povremeno s kratkotrajnom kišom, na visokim planinama sa snegom.

Za vikend jutra hladna, mestimično sa slabim prizemnim mrazem. U toku dana pretežno sunčano i relativno toplo, samo se u subotu na jugu očekuje više oblačnosti uz mogućnost kiše.

U toku sledeće sedmice promenljivo oblačno, povremeno s kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.