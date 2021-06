Slučaj devetogodišnje devojčice koja je dva puta sama pozvala policiju žaleći se da je otac drži u pritvoru, a stric ulazi u kupatilo dok se tušira, uznemirio je javnost.

Prema navodima u štampi, K. P. (9) koju je Gradski centar za socijalni rad Rakovica pod nerazjašnjenim okolnostima privremeno dodelio ocu, i dalje prolazi kroz agoniju. Ona tvrdi da je otac drži u pritvoru i da joj je čak oduzeo i telefon.

Iako nije mogla da govori o detaljima, njena majka koja se bori za starateljstvo, očajna je i ceo slučaj prijavila je policiji.

- Nastaviću da se borim za prava svog deteta i za to da se vrati kući – rekla je za Pink majka devojčice.

Njen advokat takođe najavljuje borbu na sudu.

- Borićemo se na sve načine koje propisuje zakon i Ustav Republike Srbije – kaže advokat.

Inače, prvih osam godina života devojčica je oca viđala sporadično, a potom mu je dodeljena na starateljstvo. Navodno, prema rečima deteta, od tog momenta, otac joj onemogućava slobodno kretanje, zanemaruje i fizički kažnjava.

"Tu nešto debelo nije u redu!"

Kako u nadležnom Centru za socijalni rad u Rakovici nisu mogli da govore o ovom slučaju, pitali smo koordinatorku Sigurne kuće Vesnu Stanojević kako se postupa u sličnim situacijama.

- Tu nešto debelo nije u redu, jer zašto je to dete oduzeto od majke i zašto su radnice centra to prihvatile? Zašto one, i pored prijava deteta i majke, ne reaguju? To dete, po mom mišljenju, već sutra treba da bude prebačeno kod majke, a neka se sud i Centar za socijalni rad dogovaraju šta dalje – kaže Stanojević za Pink.

Koordinatorka Sigurne kuće smatra i da je reakcija policije neizostavna.

Ne ide mi u glavu da policija Rakovice nije reagovala. Šta se tu dešava?!

U saopštenju iz Gradskog centra za socijalni rad kažu da se svako dete može obratiti za pomoć osobi od poverenja, komšiji, školi, lekari, a Centar reaguje na osnovu prijava, bilo anonimnih, ili pisanih. Ipak, čini se da je u ovom slučaju reakcija iz nekog razloga izostala, jer da nije tako, slučaj do medija ne bi ni došao.