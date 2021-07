NEMA VIŠE GLEDANJA KROZ PRSTE! Zbog NOVIH PRAVILA za tehnički pregled gleda se svaka SITNICA - VOZAČI OVO MORAJU DA ZNAJU

Oko kamere prati sve.

Od danas važe nova pravila za tehničke preglede vozila. Za vozače praktično jedina novina je sinamnje kamerama.

Umesto fotografisanja, sada se sve snima.

Posetili smo jedan od centara za tehnički pregled. Oko 15 sati, na tehnološkoj liniji tek osmo vozilo.

- Došli smo do neočekivanih zaključaka. Tehnički pregled koji je propisano da traje 35 ne može da da se završi za manje od 55 minuta. To dovodi do novih odlaganja. Zamolio bih vozače da zakazuju bar 10 dana unapred. Novim zakonom je predviđena kontrola različitih sitnica - kaže Zoran Ašković iz tehničkog pregleda "Dokument".

Vozači novinama nisu oduševljeni.

Jedan od njih je Mika Jusovski, čiji je termin bio 12.30 sati, a termin mu je pomeren za 15 sati. Kako kaže, zakazao je šest dana ranije. Iako mora da čeka, nema nedoumicu da će njegov automobil proći tehnički pregled.

Gledanja kroz prste više nema, proverava se svaka sitnica.

- Vraćamo ih zbog stvari koje su se ranije tolerisale, oštećenja na vratima, krilima - rekao je Ašković.