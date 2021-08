NAREDNIH DANA TEMPERATURE ISPOD PROSEKA, A ONDA - PAKLENO: Biće opet 30 stepeni?

Drugi radni dan ove nedelje osvanuo je širom Srbije tmuran i siv, uz kratkotrajnu kišu, te se više činilo da se nalazimo usred jeseni, a ne na pragu septembra.

Ipak, leto se još ne predaje, na radost ljubitelja sunca i visokih temperatura.

Iako nas, kako meteorolozi prognoziraju, slično vreme nalik današnjem, sa temperaturama koje neće prelaziti 25. podeok, očekuje i u sredu, do ponovnog otopljavanja doći će u nedelju.

- U Srbiji će u sredu biti promenljivo oblačno i svežije, ponegde sa kišom, koja može da se očekuje na jugozapadu Srbije, uglavnom u planinskim predelima. Osećaj svežine biće izraženiji i uz umeren do jak severozapadni vetar. Minimalna temperatura kretaće se od 10 do 16 stepeni, maksimalna od 19 do 25 - navodi meteorolog Đorđe Đurić.

Kako kaže, u Beogradu će takođe biti promenljivo oblačno i svežije. Duvaće umeren do jak severozapadni vetar. Biće nešto hladnije u odnosu na ostatak zemlje - minimalna temperatura iznosiće 14, maksimalna 20 stepeni.

Posle oblačnijeg jutra, u četvrtak će tokom dana doći do smene sunčanih i oblačnih intervala.

- U petak će biti sunčano, ali će oba dana biti svežija u odnosu na prosek za početak septembra, a maksimalna temperatura kretaće se od 20 do 25 stepeni - navodi meteorolog.

Više temperature najavljene su za vikend, kada će biti sunčano i toplo.

- Maksimalna temperatura u subotu biće viša od 25 stepeni, a u nedelju od 26 do 30 - ističe Đurić.

Toplo će biti i u ponedeljak, uz umerenu oblačnost, ali i jaku košavu.

- Ipak, onih pravih letnjih dana i tropskih talasa u kontinuitetu ove godine više neće biti - zaključuje meteorolog Đorđe Đurić.