ZAŠTO JE U BEOGRADU NEMOGUĆE UHVATITI TAKSI?! Donosimo informacije iz PRVE RUKE - Odgovori vozača ŠOKIRALI!

Dobiti taksi vozilo u Beogradu maltene je postala nemoguća misija, naročito u vreme špica ili onda kada je vreme takvo da mnogima nikako nije do šetnje niti do čekanja gradskog prevoza. Zamislite tek kako će biti kada se udruže hladno vreme, kiša i vetar! Istražili smo zašto je to tako.

Zakonska preporuka je da na 400 stanovnika ide jedno taksi vozilo, to je po broju stanovnika 4. 200 vozila, a zvanično Beograd ih ima 6.150. Znači i više nego što po propisima treba. U čemu je onda problem, pitali smo udruženja taksisa.

Znatno većao broj poziva

Ključni razlog koji nam ističu taksisti jeste to što su Beograđani masovno počeli da koriste taksi prevoz. Većina koja se inače prevozi javnim gradskim prevozom to više ne želi da čini zbog epidemije korona virusa i jer veliki broj građana u našim autobusima, tramvajima, trolama ne koristi maske.

To nam potvrđuje i Milan Bojić iz Beogradskog taksija.

- Svi živi se voze taksijem. Pre pandemije korona virusa - broj poziva bio je od 3.000 do 3.500 hiljade dnevno, sada nakon pandemije, broj pozova je preko 5.000 dnevno - kaže nam.

"Sve češće vozimo đake bez roditelja"

U razgovoru sa taksistima došli smo do neobične informacije, a to je da se taksijem sve češće voze deca školskog uzrasta, od 8 godina pa na dalje.

- Danas od deset vožnji, tri su bile do škole, odnosno stranke su bila deca, to jest učenici, bez roditelja. Mnogo dece koristi taksi prevoz, što znači da taksi ne treba da služi kao masovni prevoz putnika, ne treba da bude GSP, već treba da teži ka luksuznom prevozu - navodi Aleksandar Bjelić iz Saveza udruženja taksisata Srbije.

Treba povećati cenu taksi usluga

Kako nam navodi Lazar Katić iz Beogradskog taksija, mora da se podigne cena taksi prevoza.

- Voze se za 270 do 300 dinara, to je džabe vožnja. Mnogo je ređe dužih vožnji kao što je na primer od Cvetkove pijace do Bloka 45 na Novom Beogradu, što košta 1. 000 dinara - navodi

Dodaje i da nikad nije odbio kratke relacije, a da je vozio i dosta stranaca za 2 do 3 evra.

"Džepovi" u špici dodatno otežavaju rad

- Taksi vozila definitinvo ima, ali je problem u gustini saobraćaja, kada je svim građanima zaista neophodan prevoz, kada su najudarniji termini, svi putevi u Beogradu su u ta tri sata u samom špicu neprohodna. Napravi se džep, gde svi stoje i jednostavno fizički ne možemo da stignemo - navodi Bjelić.

On dodaje da je njihova inicijativa da se što više žutih traka otvori u Beogradu i da bi broj trasa autobusa mogao da se koriguje, kako bi sav javni saobraćaj mogao da ima više prostora. Taksi bi tad brže reagovao, ne bi bilo ovakvih zastoja i kolapsa u saobraćaju, tvrdi.

Sledeća stvar je, kažu taksisti, kašnjenje korisnika.

- Jer ako vas vozilo čeka, odnosno ako korisnik koji je dobio vozilo kasni 5 minuta, a dnevno zakasni 10 osoba, što dovodi do 50 minuta radnog vremena u kojem smo mogli da prevezemo dve stranke. Što je na godišnjem nivou od 6.000 do 8.000 vožnji koje nisu opslužili - objašnjava Bjelić.

Prevoz kovid pacijenata

- Mi vozimo korona pacijente, imamo i akiju "Humanost na delu" u kojoj prevozimo zdravstvene radnike. Rešenja trenutnoj situaciji nema, već samo da se učimo strpljenju - kaže taksista Milan Bojić.

Dodaje i da među vozačima ima zaraženih, a i nekoliko kolega je preminulo od posledice korona virusa.

- Zovu nas i iz bolnice, domova zdravlja, kovid zaraženi, ja sam vakcinisan i mogu sve da prihvatim - navodi Lazar Katić i objašnjava da njegovo vozilo poseduje takozvani kavez tj. da je ograđeno i na taj način može da primi čak četiri putnika.

Jedino što preostaje Beograđanima jeste da se naoružaju strpljenjem i ukoliko mogu da taksi vozilo pozovu bar pola sata ranije od onog vremena kada im je potreban. Srećno!

