ZIMA KUCA NA VRATA! Vreme u Srbiji sve hladnije, minimalna temperatura JEDAN STEPEN!

Na severu Srbije danas će biti sunčano. U ostalim predelima očekuje se promenljivo oblačno, a na jugu i jugoistoku sa kišom, na planinama sa susnežicom i snegom. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar.

Minimalna temperatura od 1°C na severozapadu do 7°C na istoku Srbije, maksimalna dnevna od 6°C na jugu do 12°C na severu Srbije.

U Beogradu jutro vedro i veoma hladno. U toku prepodneva sunčano, a posle podne promenljivo oblačno.

Biće prohladno. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar.

Minimalna temperatura 3°C, maksimalna dnevna 11°C.

U Srbiji do kraja sedmice promenljivo oblačno i hladno, u petak ujutro uz uslove i za slab mraz, naročito pri tlu. Maksimalna temperatura u petak i u subotu od 8 do 14°C, a u nedelju od 10 do 16°C.

Sledeće sedmice sunčano i znatno toplije tokom dana, ali uz hladna i maglovita jutra, pri čemu bi se magla ponegde i duže zadržavala tokom prepodneva. Maksimalna temperatura od sredine sledeće sedmice preko 20°C.

U Beogradu do kraja sedmice promenljivo oblačno i hladno.

Maksimalna temperatura u petak i u subotu od 11 do 13°C. Sledeće sedmice sunčano i znatno toplije tokom dana, ali uz hladna i maglovita jutra, pri čemu bi se magla u delovima grada i duže zadržavala tokom prepodneva.

Maksimalna temperatura od sredine sledeće sedmice preko 20°C.