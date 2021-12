Detaljna VREMENSKA PROGNOZA za naredene dve sedmice: Nema zime sve do Božića?

Danas i sutra na severu Vojvodine do 0°C i ledena kiša, a na jugoistoku Srbije biće i do 16°C. Prvih dana januara i preko 15°C i dok je na severu Vojvodine i u Subotici ovog podneva -1°C i pada ledena kiša, na jugu i jugoistoku Srbije je 14°C, a među najtoplijima u Srbiji je i u Sjenica sa 11°C, što je za više od 30 stepeni viša temperatura od minimalne jutarnje pre nekoliko dana kada je bilo -20°C, kaže meteorolog Đorđe Đurić.

Danas je i Kopaonik sa 2°C topliji od većeg dela Vojvodine, a u Beogradu je 3°C, dok je pre samo dva dana bilo 16°C. Dakle, hladni front prodrao je do severa Srbije, a sa njim u vidu severnog strujanja i veoma hladna vazdušna masa sa severa Evrope preko centralne Evrope i Panonske nizije, ali u nešto blažem obliku.U Srbiji do kraja dana oblačno sa kišom, na severu Vojvodine sa ledenom kišom, pa se u tim predelima očekuje i poledica.

Na jugu i jugoistoku Srbije biće uglavnom suvo. Maksimalna temperatura biće danas od 0°C na severu Vojvodine i u Subotici do 16°C na jugoistoku Srbije. Dakle, danas će biti izražena veoma velika temperaturna razlika i to iz razloga jer će se preko Srbije prostirati hladni front i to preko severa Srbije, pa se tako u severnoj polovini Srbiji očekuje severoistočni vetar i hladna vazdšna masa sa severa Evrope, a u ostalim predelima Srbije jugozapadni vetar i veoma topla vazdušna masa sa juga i sa Mediterana.

Zbog prisustva fronta i očekuju se i padavine, a one će biti najobilnije na pograničnom delu dveju vazdušnih masa. U Srbiji u ponedeljak oblačno sa kišom, na severu Vojvodine sa ledenom kišom, a u toku jutra uslova za ledenu kišu, susnežicu i vlažan sneg biće i u drugim predelima Vojvodine.

U severnoj polovini Srbije duvaće slab do umeren severozapadni vetar, u južnoj polovini umeren južni i jugozapadni, dok će u donjem Podunavlju duvati jak, na udare i olujni jugoistočni vetar. Minimalna jutarnja temperatura od -2°C na severu Vojvodine do 8°C na jugoistoku Srbije, u Beogradu 3°C, maksimalna dnevna od 0°C na severu Vojvodine do 10°C na jugu i jugoistoku Srbije, u Beogradu do 5°C.U Srbiji u utorak i u sredu biće uglavnom suvo.

Maksimalna temperatura od 3°C na severu Vojvodine do 11°C na jugoistoku Srbije, a u Beogradu od 7 do 9°C. U četvrtak veći deo dana suvo sa sunčanim periodima. Sredinom dana severu i severoistoku, a do petka ujutro i u ostalim predelima prolazno naoblačenje sa kišom, ali će padavine do novogodišnje noći prestatati, pa se tokom novogodišnje noći očekuju suvo, uz temperature oko i preko 5°C, a slaba kiša biće moguća još samo na istoku i jugoistoku Srbije, uz prestanak u nastavku novogodšnje noći.

Duvaće jak severozapadni vetar. Maksimalna temperatura u petak od 8 do 14°C. Prvog januara i prvih dana januara sa jugozapada Evrope ka centralnim predelima kontinenta preko našeg područja i do zapadne Evrope prostiraće se veoma izražen termički greben po visini, a u nižim slojevima vazdušni pritisak biće znatno iznad normale.

Ovakva sinoptička situacija bila je veoma česta tokom prethodnog leta, a Srbija se našla na udaru čak 4 do 5 tropska talasa sa temperaturama preko 35°C, ponegde i preko 40°C.Inače, oko 1. januara sneg i hladna vazdušna masa biće rezervisani za istok i severoistok Evrope i Rusiju, a delovi centralne Evrope imaće kišu, jer će se nalaziti na graničnom delu dodira veoma tople vazdušne mase sa jugozapada i veoma hladne sa severoistoka i istoka.

Dakle, prvih dana januara temperature će biti za 10 do 15 stepeni više od proseka za ovo doba godine, s obzirom na to da je prosek maksimalne temperature od 1 do 5°C. Prema trenutnim prognozama, zime nema najmanje bar do Božića, naveo je Đurić.