DANAS TOPLIJE! U ovom gradu u Srbiji biće čak 10 stepeni, nakon jučerašnjih -18!

Danas, posle jutarnjeg mraza, očekuje nas toplije vreme nego juče sa umerenom oblačnošću koja se brzo premešta od severozapada ka jugoistoku Srbije. Dužih sunčanih perioda biće na severu i zapadu Srbije gde se razvedrava, a nešto više oblaka sredinom dana u centralnim i južnim krajevima.

Vetar slab do umeren zapadni i severozapadni, u Timočkoj Krajini pojačan. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od -14°C u Požegi do -2°C u Negotinu, a maksimalna od 1°C u Vranju do 10°C u Negotinu. Podsetimo, juče je u pojedinim delovima Srbije izmereno i do -18 stepeni.

Beograd: U petak ujutru slabiji mraz, a tokom dana toplije nego u četvrtak sa promenljivom oblačnošću i malo sunčanih intervala. Vetar slab zapadni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura -2°C, a maksimalna 5°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h oko 3°C.

Niš: U petak ujutru mraz, a tokom dana malo toplije nego u četvrtak sa promenljivom oblačnošću i malo sunčanih intervala. Vetar slab zapadni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura -8°C, a maksimalna 3°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h oko 0°C.

Užički region: U petak ujutru mraz, a tokom dana toplije nego u četvrtak sa umerenom oblačnošću i sunčanim periodima. Vetar slab zapadni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od -14°C do -8°C, a maksimalna od 2°C do 5°C. Na Zlatiboru i Tari sunčani periodi i najviše do 2°C popodne.

Vojvodina: U petak ujutru malo slabiji mraz nego u četvrtak, a tokom dana toplije sa malo oblaka i dužim sunčanim periodima. Vetar slab do umeren zapadni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od -9°C do -3°C, a maksimalna od 2°C na jugu Banata do 6°C na severu Vojvodine. Uveče suvo. Temperatura u 22h od -2°C do 2°C.

Vreme narednih dana: U subotu ujutru znatno slabiji mraz, a ponegde će i izostati. Tokom dana promenljiva oblačnost sa retkom pojavom kratkotrajne susnežice u centralnim i južnim predelima. U većini krajeva ipak ostaje suvo, a biće i sunčanih intervala. Vetar slab do umeren zapadni i severozapadni, u Timočkoj Krajini pojačan. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -4°C do 2°C, a maksimalna od 3°C do 9°C, koliko će biti u Negotinu.

U nedelju i ponedeljak ujutru slab mraz i suvo tokom dana uz sunčane periode i dnevnu temperaturu od 2°C do 8°C. U utorak i sredu se očekuje zahlađenje sa vrlo malo padavina u vidu snega u utorak u centralnim, zapadnim i južnim predelima. Od srede suvo sa mrazevima.