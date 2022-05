Šortsevi jedva pokriju zadnjicu, majica kratka, seva pupak: Učenice sve oskudnije obučene, nastavnici ih VRAĆAJU KUĆI

Kako bi zaustavili ovaj za školsku ustanovu neprihvatljiv trend među mladima, profesori su počeli da učenike podsećaju kakva pravila nalaže školski dres kod.

Kako bi zaustavili ovaj za školsku ustanovu neprihvatljiv trend među mladima koji se očigledno otrgao kontroli, jer devojke dolaze obučene bukvalno kao za plažu - u šortsetivma koji jedva da pokriju zadnjicu, a majice kratke tako da im se vidi pupak, profesori su počeli da učenike podsećaju kakva pravila nalaže školski dres kod, što su neki školarci shvatili kao pooštravanje mera u načinu oblačenja. Ima i onih koji ih tako obučene vraćaju kući na presvlačenje.

Upravo to je jedan roditelj podelio na svom tviter profilu, gde kaže kako mu je ćerka saopštila da su u Medicinskoj školi "Nadežda Petrović" u Zemunu "učenicama zabranili da nose biciklističke, dok bermude mogu samo od isečenih farmerki, a haljine mogu da nose samo vitke devojke jer nemaju atribute koje kod dečaka izazivaju seksualnu maštu".

Na ovaj tvit nadovezali su se brojni komentari, ali je on potom obrisan sa profila roditelja koji ga je objavio. Da dres kod postoji, ali nikako ovakav kakav se navodi u ovom obrisanom tvitu, potvrđuju i u Medicinskoj školi "Nadežda Petrović". Inače, pravila ponašanja, u šta spadaju i pravila oblačenja učenika, objavljena su i na sajtu ove škole, a ono što je ćerka navodno ispričala majci i što je ona potom tivtovala, ne postoji.

Kodeks je isti, samo su opomene češće

Direktorka Medicinske škole "Nadežda Petrović" Radica Stojanović kaže za "Blic" da se kodeks o oblačenju učenika nije menjao godinama, ali da škola oseća obavezu da pred letnju sezonu podseti učenike šta piše u kodeksu i kako u školu treba dolaziti na nastavu.

- Ništa se nije pooštrilo, to su pravila koja važe godinama. Jedino ako je neko ko je upisao prvu godinu shvatio ova pravila kao drugačija od onih u osnovnoj školi, mada sumnjam da su u osnovnoj mogli drugačije da se oblače - kaže direktorka Stojanović za Blic.

Ona ističe da pravila koja moraju striktno da se poštuju su da učenici ne mogu da dolaze u majicama bez rukava, kao ni kratkim suknjama.

- Pravilo je da ne mogu da dolaze u majici na bretele, ne mogu da nose izuzetno kratku suknju, kao ni helanke koje su providne. Osim toga, ne mogu da imaju duge nokte, a posebno nadograđene jer oni imaju praksu, i to im nije dozvoljeno u radu - kaže direktorka.

Ona objašnjava da nije bilo ekstermnih slučajeva u ovoj školi da su zbog neadekvatnog oblačenja neki učenici bili odstranjeni sa časa, ali napominje da ih profesori stalno opominju kako do toga ne bi došlo.

- Dolazi lepo vreme, vruće je i onda mi ih stalno opominjemo da ne mogu da dolaze u školu kao da su pošli na Adu. Dakle ne mogu da dolaze u japankama, i kratkim majicama, već moraju da budu pristojno obučeni - kaže naša sagovornica.

Direktorka medicinske škole Radica Stojanović, kaže da je školska institucija tu da nauči decu kako da se odevaju pristojno, pa su tako nastavnici slobodni da ih opomenu ukoliko primete da odeća na učenicima neprikladna. Ona dodaje da upravo u školi deca treba da nauče kako da se obuku sutra za posao.

U školu u kratkim šortsevima i golim stomakom

Iako đaci u školama nisu u obavezi da nose uniforme, od njih se ipak očekuje da se obuku pristojno, kao što zakon nalaže. Prema rečima predsednika Foruma srednjih stručnih škola Milorada Anitića, srednjoškolke danas sve manje poštuju pravila kodeksa pa u školu dolaze kao da su pošle na modnu pistu.

- Ne znam da li je uticaj rijaliti šoa ili holivudskih zvezda ali učenice sve više dolaze kao da su krenule na modnu pistu. Iako svaka škola ima svoj kodeks oblačenja i ponašanja, i to je čak svuda i slikovito istaknuto, devojčice sve više na nastavu dolaze obučene provokativno i toliko našminkane da to ne dolikuje školskom uzrastu - kaže Antić.

On dodaje da kako je lepo vreme došlo, srednjoškolke sve više svoj privatni kodeks oblačenja forsiraju i u školi.

"Vraćamo ih sa nastave"

- Dolaze u kratkim suknjama, kratkim majicama da se vidi stomak, pa čak i bez brushaltera, što to stvarno ne dolikuje školskoj ustanovi. I to nije samo jedna učenica u pitanju, to je većina. Mi ipak nastojimo da svaki put sankcionišemo takvo ponašanje, tako što ih vraćamo sa nastave, pa kada se obuče pristojno onda može da se vrati na nastavu - kaže Antić.

On kaže da se ovakve situacije obavezno prijavljuju roditeljima, jer to je u obavezi škole, međutim, roditelji na ovo ne reaguju.

- Mislim da bi rešenje bilo da kada se desi ovako nešto, roditelj se pozove da dođe odmah, da vidi kako mu je dete došlo obučeno u školu toga dana, i možda bi to dalo nekog rezulteta, i rešio se problem. Mi smo izgubili taj osećaj izgleda kako treba da se oblačimo i ponašamo. Činjenica je da ovo mora da se reši, i da deca moraju da se nauče kako se treba pristojno obući u školu - zaključuje Antić.

Šta propisuje Član 14. Pravilnika o ponašanju učenika i zaposlenih u ovoj školi

Učenik se smatra neurednim i neprikladno obučenim ako u školu i na druga mesta gde se odvijaju nastavne i vannastavne aktivnosti dolazi:

u prljavoj odeći

u helankama (providnim ili u kombinaciji sa kratkim majicama)

u kratkim suknjama iznad kolena, u providnoj odeći

u kratkoj majici i majici na bretele

u potkošulji

u bermudama koje se koriste za sport ili plažu

u japankama i papučama

u odeći sa navijačkim, odnosno stranačkim obeležjima, ili u odeći sa neprikladnim aplikacijama

sa pirsingom na otkrivenom delu lica i tela

Kontrolu da li je učenik neuredan i neprikladno obučen vrše obavezno predmetni nastavnik i odeljenjski starešina, kao i direktor, pomoćnik direktora i organizator praktične nastave i vežbi.

Prema Članu 15. istog pravilnika, učenik koji u školu dolazi neuredan i neprikladno obučen u smislu člana 14. ovih Pravila, čini lakšu povredu obaveze učenika.