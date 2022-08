TO NIJE OPRAVDANJE ZA PUCANJE! Vujičić za Pink: Bilo bi nadrealno pomisliti da je moguć rat zbog parčeta lima!

U Brisel idem da bih sačuvao mir! Nikom neću dozvoliti pogrom Srba. Hoću da razgovaramo o Zajednici srpskih opština, ali netako da nam kažu da nešto jeste ili nije po nekom ustavu Kosova - rekao je predsednik Aleksandar Vučić o svom odlasku u Brisel koji ga očekuje.

U danima koji su pred nama predstoji poseta Vučića Briselu i pažnja javnosti usmerena je na ishod pregovora predsednika Srbije i Albina Kurtija.

Novinar Večernjih novina Dragan Vujičić za Pink je istakao da je neverovatno da neko misli da ima ustav stariji od Ustava Republike Srbije.

- Ono što je bitno je sačuvati mir. Taj jedan Evrope, političkih lidera smatra da je ovo nova '41 godina, da je ovo nova šansa za novo pregrupisavanje na Balkanu. Nije. Ovo je samo teži deo istorije, ali biće sve kako treba. Bilo bi skroz pogrešno i nadrealno zaključiti da je moguće napraviti rat zbog tablica na automobilima, zbog parčeta lima. To ne sme da bude povod i ne sme da padne na pamet da to bude opravdanje za pucanje. Zar je malo svih ovih nesreća. Mora da se razgovara, to su razgovori koji traju 10 godina - rekao je Vujičić.

Predsednik Društva lobista Srbije Nenad Vuković rekao je da je na primeru Ukrajine evidentno koliko je loše kad se istrajava na planu A, dok plan B i ne postoji.

- Ovde se radi o lobističkoj strategiji lobiranja argumentacije. Uopšte ne mislim da je stvar u tablicama i administrativnoj stvari. Prosto mislim da kosovski Albanci znaju šta rade i na neki način prolongiraju i izbegavaju suštinske pregovore koji se odnose na zajednicu srpskih opština, na kolektivna prava Srba i stvaranja održivog modela funkcionisanja tog dela teritorije Republike Srbije. Kada nešto želite da prolongirate, vi uneste nove argumente, nagomilate ih, iznesete kako ste od nekih spremni da odustanete, a to nije pravo stanje stvari - kazao je Vuković.

Autor: J.Đ.