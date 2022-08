SADA JE SVE JASNIJE! Evo šta nikako NE SMEMO da radimo kada napolju GRMI I SEVA - Mnogi su živeli u zabludi!

Evo zašto neke stvari koje smatramo potpuno normalnim ne bismo trebali da radimo kada je napolju nevreme

Kada grmi, izbegavajte stajanje ispod drveća ili blizu prozora. Naučnici su sada rekli da se takođe treba kloniti pranja sudova, prenosi "The Sun".



Lekari iz američkog Centra za kontrolu bolesti (CDC) kažu da bi ljudi trebalo da izbegavaju sve aktivnosti zasnovane na vodi, uključujući tuširanje i pranje sudova. Ovo, kažu, smanjuje rizik od udara groma.

Predavač fizike na Univerzitetu Nottingham Trent, dr Džejms Rolings, rekao je da je to zbog načina na koji se aktivira grmljavina. U tekstu objavljenom u "The Conversation", on je objasnio da postoje dva osnovna elementa koji pomažu da oluja napreduje - vlaga i vazduh koji se diže.

- Visoke temperature i vlažnost stvaraju velike količine vlažnog vazduha koji se diže u atmosferu, gde se može formirati u grmljavinu. Oblaci sadrže milione vode i kapljica leda i njihova interakcija je ono što dovodi do stvaranja munja. Kapi vode koje se dižu sudaraju se sa padajućim kapljicama leda, prolazeći kroz njih negativni naboj i ostavljajući sebe sa pozitivnim nabojem - rekao je on.

Dr Rolings je rekao da se u oluji sa grmljavinom oblaci ponašaju kao veliki generatori, koji razdvajaju pozitivna i negativna naelektrisanja kako bi stvorili razdvajanje između oblaka. Kako se oblaci kreću ka zemlji, oni stvaraju suprotan naboj u zemlji. To je onda ono što privlači udar rasvete prema tlu.

Iako možda mislite da ako ste unutra, onda ste sigurni od povrede, to zapravo nije slučaj.

- Ako grom udari u vašu kuću, struja bi pratila put najmanjeg otpora prema zemlji. Stvari kao što su metalne žice ili voda u vašim cevima pružaju pogodan provodni put za struju da prati do zemlje. Tuš pruža obe te stvari (vodu i metal), što ga čini idealnim putem za struju. To bi moglo da pretvori taj lep opuštajući tuš u nešto mnogo manje opuštajuće - rekao je.

On je objasnio da osim što treba da se držite dalje od vode, treba izbegavati i oslanjanje na betonske zidove. To je zato što se nekad beton ojačava metalnim gredama. Takođe bi trebalo da izbegavate korišćenje aparata priključenih na utičnicu.

