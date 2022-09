TEK ĆEMO SE SMRZAVATI! Objavljena prognoza za ZIMU: Zna se i kada će pasti SNEG!

Meteorolog Nedeljko Todorović govorio je o tome kakvi nas vremenski uslovi očekuju u narednom periodu, aili i kakva zima stiže u Srbiju.

Todorović ističe da sada svedočimo klasičnim jesenjim temperaturama, iako smo u jednom periodu imali temperature koje bile izuzetno niske. "

Gledajući astronomski, jesen je već počela, a gledajući meteorološki jesen je počela malo ranije. I ova jedna epizoda od nekih sedam do osam hlabnih dana koji su po vrednostima temperatura bile za kraj oktobra i početka novembra, ali to se tako desilo. Najbitnije je sada da, posle dugog sušnog perioda od februara do pred kraj avgusta, imamo padavine, jer je tada bio manjak padavina", ističe on.

Kako kaže, krajem avgusta krenula je promena i počele su padavine. "Temperatura je počela da pada, ali to nije problem. Više to građanima predstavlja problem jer se pitaju šta će obući. U svakom slučaju počele su padavine, tako da već imamo u septembru količinu padavina koja je premašila onu prosečnu mesečnu količinu. Na ovaj način se nadkonađuje taj period sušnog jereiod akoji smo imali", kaže meteorolog.

Todorović je govorio i o vremenskim prilikama koje se očekuju na području Evrope rekavši da će vremenski uslovi biti promenljivi. "Širom Evrope biće čestih padavina, i tako će se -nadoknaditi onaj sušni period. Kad pričamo o temperaturi ona će biti narednih 7-10 dana u okviru nekih prosečnih vrednosti i iznosiće od nekih 20 do 25 stepeni. Prosečna maksimanla temperatura u septembru je 22 stepena, početkom oktobra 21, na krjau oktobra 15 stepeni", rekao je on.

Prognoza za zimu

Todorović je govorio i o dugoročnoj vremenskoj prognozi za zimu:

Prognoze na dugi rok nisu pouzdane. Padavina će sigurno biti bar do kraja decembra, što znači da će pri tim zahlađenjima u novembru i decembru pored kiše biti i snega. Najverovatnije će u toku zime biti tih epizoda dosta hladnog vremena i izuzetno niskih temperatura, moja procena je da će to biti sedam do 10 dana. Bar će u svakom zimskom mesecu biti bar jedna epizoda hladnog vremena