CENA PRIVATNIH ČASOVA I DO 2.000! Počele pripeme za malu maturu i fakultete! Troškovi zavise OD JEDNE STVARI, a sve može biti i BESPLATNO

Od početka nove školske godine prošlo je dva meseca i pojedini osmaci i srednjoškolci završnih godina već pohađaju privatne časove i kurseve ne bi li se na vreme pripremili za malu maturu i prijemne ispite koji ih očekuju u junu i julu naredne godine.

Na ovo dosta rano interesovanje đaka odgovorile su i brojne škole i profesori koji poslednjih nedelja nude pripremne privatne časove i kurseve, sa sve istaknutim cenovnicima, dok su se na internetu uveliko pojavile i brojne grupe osnovane radi pomenutih priprema. Možda motivisanost đaka, bar osnovaca, da se krene na vreme sa pripremama jeste i novina ove godine na maloj maturi, a to je da za treći test, mogu da izaberu iz kog predmeta će biti provera znanja( biologija, istorija, geografija, hemija ili fizika). Samim tim, mogu da se bolje pripreme i poboljšaju šanse da se upišu u željne škole.

Jedna od takvih škola koja nudi pripremu učenika kako za male mature tako i za prijemne ispite na fakultetima jeste i jedna privatna škola u Beogradu, a koja na svom sajtu već ima istaknute prijave za sve zainteresovane, kao i cenovnike za sve one koji žele da se na vreme pripreme za važne datume koji ih očekuju u 2023. godini za njihovo obrazovanje.

Na rate, popusti za ranoranioce

Prve pripreme kreću već u novembru, a trajaćeti sve do juna iduće godine, a naravno uvek se nude i popusti za ranoranioce. U ovoj konkretnoj školi nastava se izvodi u malim grupama, od četiri do maksimalno 10 polaznika, a same pripreme će se odvijati na tročasu jednom sedmično.

Kada je o cenama koje će roditelji morati da isplate reč, iste variraju od predmeta do predmeta, i u ovoj školi se kreću od 42.000 do 60.000 dinara, dok su najskuplji oni za “najteže” predmete poput matematike ili hemije, dok je školarinu moguće isplatiti u 10 planiranih rata.

Prema rečima Zorana Javorana, direktora ove škole, prijave za pomenute časove i kurseve, kako za osmake, tako i za srednjoškolce, kod njih se organizuju u oktobru, novembru i januaru.

- U januaru svakako uvek bude najveća zainteresovanost učenika, međutim, treba istaći da svi oni žele da budu što rasterećeniji kada su prijemni ispiti i mala matura u pitanju, pa im je cilj da na vreme i natenane počnu sa pripremama - govori Javoran i dodaje kako je do sada uvek veći broj prijava dolazio od učenika koji se pripremaju za malu maturu.

Pored mogućih kurseva u privatnim školama, učenici i maturanti koji već od sada žele da počnu sa pripremama, i na internet sajtovima za oglase mogu pronaći privatne profesore koji nude svoje usluge davanja časova maturantima, kako osnovnih, tako i srednjih škola, kod kojih mogu da pohađaju časove iz različitih predmeta onda kada njima to odgovara, i gde je sama prijava za iste dosta fleksibilnija.

Veliki broj oglasa postavljenih od strane privatnih profesora već su preplavili pomenute sajtove, dok, kada je o samim cenama reč, iste se kreću od 500 dinara do 2.000 dinara po času, zavisno od toga o kom predmetu je reč i koje je trajanje jednog časa, dok je pojedine, kako je istaknuto, moguće pohađati i uživo i onlajn.

Privatni časovi su nepotrebni?

Prema rečima predsednika Foruma beogradskih gimnazija Aleksandra Markova, svakako nije rano da se počne sa pripremnom nastavom, kako ta fakultete, tako i ta srednje škole, međutim, on nije mišljenja da su za to potrebni privatni časovi.

- Ne mislim da je rano. Deca se za ta par dana kada su prijemni i male mature pripremaju tokom celog svog školovanja. Mislim da im privatni časovi nisu potrebni, kao ni trošenje novca na iste, jer istu besplatnu pripremnu nastavu imaju i u svojim osnovnim školama, koju su pomenute obrazovne ustanove u obavezi da ogranizuju - navodi Markov.

Kako dalje Markov objašnjava, pomenuta pripremna nastava koja je obavezna u osnovnim školama moguće da u prva dva meseca nove škoske godine nije organizovana, ali da će sde, kako dodaje, ubrzo organizovati.

- Pripremna, dodatna i dopunska nastava, kao i redovno pohađanje nastave dovoljni su osmacima da pripreme male maturu kako treba. Međutim, izgleda da je roditeljima lakše da plate privatnog profesora i provatne profesore - naglašava Markov.

Kada je o srednjoškolcima reč i njihovoj pripremi prijemnih ispita, Markov objašnjava kako je i nju moguće spremiti u okviru srednje škole koja se pohađa.

- I u srednjim, kao i u osnovnim školama, postoje dopunska i dodatna nastava na predmetima, pa tako učenici mogu iste da pohađaju i tamo se pripreme za prijemne ispite i upise na fakultete. Srednjoškolci čak i više od osnovaca, čini se, koriste ovu mogućnost, jer su zreliji i svesniji kako je ovo dobar način da se pripreme, a bez plaćanja privatnih časova - zaključuje Aleksandar Markov.

