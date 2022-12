Ova nedelja počinje brojem 5, a numerolog i astrolog Stefan Dragojlović otkriva šta možemo da očekujemo u narednim danima.

Nedelja u koju smo ušli počinje brojem 5, a to znači da je ovo jedna od retkih prilika na godišnjem nivou kada možemo sve. Kako je numerolog i astrolog Stefan Dragojlović otkrio , slede nam dani koji donose mnogo para i kada možemo da utičemo na svoju sudbinu.

"Ova nedelja počinje brojem 5. Vrlo interesantan ponedeljak jer je prvi u ovom mesecu, ali ovaj sam 12. mesec je vrlo specifičan. Broj 12 je mističan, istorijski gledano i religijski, ima 12 zodijačkih znakova i generalno se ovaj broj često ponavlja. Međutim, danas je peti dan 12. meseca, ovo je i nedelja broja 5. Samim tim, kada saberemo sve, imamo anđela čuvara koji je poseban jer svim silama otkriva ključ univerzuma, a to je jako retko. Današnji dan je moćan i interesantan. Moramo da vratimo film unazad, mi smo svi učili da po rođenju svaki čovek dobija anđela čuvara", rekao je numerolog i dodao:

"Treba da budemo u miru i da se smirimo, da izbacimo sva negativna osećanja, sve što nas brine, muči, sav teret koji imamo. Anđeli čuvari se nikad ne mešaju u naše odluke dok mi to ne zatražimo. Ovo je nedelja povezivanja i konekcije, i sa ljudima i sa anđelima. Treba da se povežemo i da izgovorimo šta želimo, a možemo da poželimo šta god hoćemo. Ne postoji previše, sve nam je dozvoljeno, od toga da položite ispit, do ekstremno velikih želja. Ne smemo da se ograničavamo. Ako želite da budete milioner, recite to jasno", rekao je Dragojlović i otkrio da gardijanski kod treba da zapišemo plavom bojom.

"Ova nedelja daje jako puno para. Svi treba da zapišu gardijanski kod 8655. To je kod koji ove nedelje štiti ljude od uroka, malera i raznih blokada. Moramo da pazimo šta pričamo, jer ove nedelje u afektu možemo da izbaksuziramo nekoga. Imaćemo ovu situaciju oko Božića i za Uskrs. Kada se broj ponovi sa brojem nedelje, to je duplirana energija određene planete i tada možemo šta hoćemo. To se dešava par puta godišnje, ali to je momenat kada možemo da utičemo na sudbinu i da iskoristimo maksimalne kapacitete u odnosu na naše živote", rekao je astrolog.

