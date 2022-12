U vreme novogodišnjih i božićnih praznika mnogi zabavu i proslavu ne mogu da zamisle bez vatrometa, petardi i raketa koje, neretko korišćenjem izazovu ozbiljne povrede, posebno kod dece. Zakonom je prodaja pirotehničkih sredstava dozvoljena samo u ovlašćenim radnjama, dok je ulična prodaja zabranjena.

Uprkos tome što se svake godine u medijima u ovo vreme govori o tome koliko je pirotehnika opasna svakog decembra na desetine odraslih i dece bude povređeno korišćenjem petardi ili različitih vatrometa. Samo prošle godine četrnaestogodišnja devojčica iz Svilajnca i dečak iz Jagodine zadobili su ozbiljne povrede šake prilikom paljenja petardi.

Dunja Božić, izvršni urednik časopisa "Pas i mačka", kaže da dosta ljudi ne zna u kolikoj meri se psi boje zvuka, jer imaju mnogo izraženiji sluh nego ljudi, i svaka vrsta jakog zvuka jeste stres za ljubimce. Pojedini, posebno stariji psi imaju i epileptične napade.

Kod dosta pasa je taj strah urođen. Imate pse koji su udomljeni sa ulice, i kod njih je strah izraženiji... Da ne pričamo o psima koji su non-stop na ulici, oni se posebno plaše - priča Božić.

Postoje psi koji su na sedativima tokom praznika, ali važno je napomenuti da se takvi medikamenti psima ne smeju davati bez stručne konsultacije. Postoje sprejevi za to, sa notama lavande, koji imaju umirujuća dejstva, dodala je ona.

- Sada je kasno za to, jer takve stvari treba da se primenjuju dve nedelje pre, da bismo videli kako će da reaguju. Psi mogu i dva, do tri sata da budu strahu kada čuju pucanj. Oni se sakriju, u toalet, negde gde je tamno. I apelujemo da to dozvole vlasnici - dodala je Božić.

Od straha dolazi do ubrzanog kucanja srca, zbog čega dolazi do srčanog udara, napomenula je Božić.

Govoreći o zaštiti od straha, Božić kaže da pojedini ljudi pse dok su štenci, navikavaju na buku, ali i dalje nije potvrđeno da li je to uspešno. Kako savetuje, uveče, šetnje treba da budu kraće, jer je to najčešći period kada se bacaju pirotehnička sredstva.

Ona navodi da kada smo kod kuće, posebno za doček Nove godine, možemo da navučemo roletne, i da pojačamo muziku kako se ne bi plašili.

