Prolećni prvi dan vikenda posle jutarnjeg mraza: Danas sunčano, maksimalna temperatura do 18 stepeni

Jutarnja temperatura od -5 do 0°C, maksimalna dnevna od 14 do 18°C, u Negotinskoj Krajini do 12°C.

U Srbiji će danas jutro biti vedro i veoma hladno, uz slab do umeren mraz. Tokom dana biće sunčano i toplo.

Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar, na jugu Banata i u Podunavlju sa olujnim udarima i preko 70 km/h.

U Beogradu u subotu jutro vedro i veoma hladno, uz slab mraz. Tokom dana biće sunčano i toplo.

Duvaće umeren do jak jugoistočni vetar.

Jutarnja temperatura iznosiće nula stepeni, a maksimalna dnevna 16.