STIŽE HLADNI FRONT RHMZ IZDAO UPOZORENJE! Naoblačenje sa kišom, duvaće jak vetar, evo koji će delovi Srbije biti prvi na udaru

Nastavlja se prolećno vreme usred februara, ali uskoro sledi preokret vremena.

I današnje jutro osvanulo je vedro i hladno, u većini predela uz mraz. Minimalna temperatura u Sjenici spustila se na -7°C. Trenutne temperature u većem delu zemlje kreću se od 13-14 do 17-18°C, uz sunčano vreme i slab do umeren jugoistočni vetar, naveo je meteorolog amater Đorđe Đurić.

Inače, ovog vikenda preko severa Evrope premešta se ciklon, svojim centrom dalje na istok, a u sklopu njega i hladni front.

Ovaj hladni front u toku večeri doneće naoblačenje sa slabom kišom severozapadnim predelima Srbije, da bi se tokom noći i u nedelju pogoršanje proširilo i na ostale predele Srbije. Jedino će u nedelju ujutro na jugu Srbije biti vedro, uz slab mraz. Istovremeno, na severu Srbije očekuje se razvedravanje, pa će u nedelju tokom dana u tim predelima biti suvo.

Vetar će večeras biti u skretanju na severozapadni i u nedelju će biti umeren, na istoku Srbije i na planinama povremeno i jak.

Jutarnja temperatura u nedelju biće od -2°C na jugu do 6°C na severu Srbije i u Beogradu, maksimalna dnevnaod 10 do 14°C, u Beogradu do 12°C.

Početkom sledeće sedmice biće promenljivo oblačno i hladnije. Maksimalna temperatura biće od 6 do 12°C. U ponedeljak krajem dana i tokom noći očekuje se prolazno naoblačenje sa kišom, na planinama sa snegom.

U drugoj polovini sledeće sedmice očekuje se otopljenje, pa će najtoplije biti u petak i u subotu, uz temperature iznad 15°C, lokalno i do 20°C.

Nakon 25. februara pa prema kraju meseca očekuje se nešto hladnije, ali bez onog pravog zimskog zahlađenja. Biće promenljivo oblačno, ponegde sa kišom.

Iako će doći do zahlađenja, ostaće i dalje natprosečno toplo vreme, uz temperature od 10 do 14°C.

Do kraja februara jutra će biti toplija i u većini predela izostaće jutarnji mraz.

Dakle, već sada je sigurno da će ovogodišnji februar biti jedan od najtoplijih, u nižim predelima bez snega.