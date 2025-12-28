PAKLENA ZIMA UDARA ZA NOVU GODINU! Ledeni talas sa severa Evrope nosi sneg i dvocifreni minus u Srbiju!

Prognostičar Ivan Ristić ističe da, prema najnovijoj prognozi operativnog ECMWF modela, Evropu i Balkan u narednim danima očekuje značajna promena vremena, uz mogućnost snežnih padavina na velikom delu kontinenta

Kako navodi, ECMWF je konačno uskladio prognozu sa GFS i GEM modelima, što ukazuje na mogućnost da sneg zahvati dobar deo Evrope i Balkana. Prema aktuelnim najavama, provejavanje snega moguće je u novogodišnjoj noći i tokom prvog dana Nove godine.

Ristić dodaje da se prve snežne padavine u novogodišnjoj noći očekuju na severu Vojvodine, nakon čega će se zona padavina postepeno širiti ka jugu. U Beogradu se prve pahulje, prema trenutnim prognozama, očekuju oko 22 časa.

On naglašava da se veće promene u prognozi ne očekuju i da većina modela najavljuje slabije snežne padavine tokom novogodišnje noći, uz temperature ispod nule, pa savetuje građanima da se dobro utople ukoliko planiraju doček na otvorenom.

Umereno hladno do Nove godine, sneg povremeno, jače zahlađenje moguće početkom januara

U narednim danima Srbiju i region očekuje umereno hladno i promenljivo oblačno vreme, uz povremene i uglavnom slabe snežne padavine, koje bi mogle biti nešto češće uoči Nove godine, oko 31. decembra, najavio je meteorolog amater Marko Čubrilo.

Prema njegovim rečima, do kraja godine naš region će se nalaziti na ivici snažnog prodora veoma hladnog vazduha koji će se preko istočne Skandinavije širiti ka Rusiji. Ipak, najveći deo Balkana ostaće van glavnog talasa hladnoće, pa se očekuje uglavnom suvo vreme, uz povremenu oblačnost.

Kako navodi Čubrilo, preovlađivaće promenljivo oblačno, umereno hladno i pretežno suvo vreme. Retki snežni pljuskovi mogući su uglavnom u planinskim predelima istočnog i jugoistočnog dela regiona, dok se nešto češći pljuskovi snega očekuju 31. decembra, kada su ponegde moguće i manje količine snežnog pokrivača. Jutarnje temperature kretaće se od minus sedam do minus jednog stepena, dok će dnevni maksimumi biti između nule i pet stepeni Celzijusa.

Novi hladni front početkom 2026. godine

Početak 2026. godine doneće još malo hladnije, ali i dalje uglavnom suvo vreme. Oko 3. januara očekuje se premeštanje novog hladnog fronta, uz slabu sekundarnu ciklogenezu nad Jadranom.

Kako objašnjava Čubrilo, ovaj sistem bi naročito u centralnim i istočnim delovima regiona mogao doneti sneg i formiranje snežnog pokrivača. Izraženiji sneg moguć je u planinskim predelima Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore, dok bi u nizijama Srbije snežni pokrivač mogao dostići do 10 centimetara.

Nakon toga sledi nekoliko dana stabilnijeg i suvog vremena, ali već posle 6. januara postoji mogućnost novog pogoršanja vremenskih prilika, uz nove snežne padavine i izraženije zahlađenje.

Čubrilo dodaje da jutarnji ECMWF modeli oko 10. januara simuliraju jake mrazeve, sa temperaturama od minus deset do čak minus dvadeset stepeni na planinama. Ipak, modeli su i dalje nestabilni, naročito za period posle 1. januara, pa će jasnija slika biti poznata tek za nekoliko dana.

Autor: Jovana Nerić