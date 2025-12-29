BRZI INTERNET STIŽE U SELA SRBIJE Potpisani ugovori za širenje mreže u ruralnim područjima (FOTO)

Ministar informisanja i telekomunikacija, prof. dr Boris Bratina, zaključio je danas, 29. decembra 2025. godine, Ugovore o zajedničkoj izgradnji širokopojasne komunikacione infrastrukture u ruralnim područjima Republike Srbije, sa predstavnicima četiri operatora (Telekom, Orion, CETIN, A1), koji su izabrani nakon uspešno sprovedenog Javnog poziva.

Potpisivanjem ovih Ugovora stekli su se uslovi za dalje finansiranje, sporovođenje i izgradnju:

- middle mile (transportna mreža) – povezivanje lokalne mreže sa glavnim internet provajderima, koji finansira država,

- last mile (pristupna mreža) – izgradnja mreža koja dovodi internet do krajnjih korisnika, koju finansira operator izabran na javnom pozivu.

Za izgradnju je predviđena fiksna ultrabrza mreža za pristup, od najmanje 100 Mb/s na tehnološki neutralnoj osnovi, ili mobilna mreža za pristup, koja omogućava povezanost krajnjih korisnika na bilo koju lokaciju unutar područja pokrivenosti signalom mobilne mreže koja je zasnovana na jednom ili više IMT (International Mobile Telecommunications) standarda.

Obezbeđeno je povezivanje i puštanje u rad celokupne mrežne infrastrukture čime su se stekli uslovi da novih 419 naselja sa oko 60.000 domaćinstava dobije pristup brzom internetu tokom 2026/27 godine.

Autor: Jovana Nerić