NOVOGODIŠNJI INTERVJU MINISTRA BRATINE: Digitalna transformacija Srbije ide punom snagom – 5G i optička mreža ključni prioriteti u 2026. godini

Ministar informisanja i telekomunikacija Boris Bratina u novogodišnjem intervjuu za Pink.rs sumirao je rezultate iz 2025. godine, govorio o slobodi medija, razvoju digitalne infrastrukture, borbi protiv dezinformacija, ali i otkrio šta građani mogu da očekuju u 2026. godini.

Kako biste ocenili stanje medijske scene u Srbiji na kraju 2025. godine?

- Na kraju 2025. godine medijska scena u Srbiji je pluralna i dinamična, ali istovremeno opterećena brojnim izazovima. Formalni pluralizam postoji – u Srbiji danas posluje više od 2.000 registrovanih medija, uključujući nacionalne, regionalne, lokalne i digitalne platforme. Međutim, taj broj sam po sebi ne garantuje kvalitet, profesionalizam niti ekonomsku održivost.

- Ministarstvo informisanja i telekomunikacija je tokom 2025. godine imalo jasan cilj: da stabilizuje sistem, poveća predvidivost i smanji institucionalnu konfuziju u kojoj su mediji godinama funkcionisali. Ne pretendujemo da rešimo sve probleme, ali smo postavili jasne okvire – zakonite, transparentne i dugoročne.

Da li je tokom 2025. ostvaren napredak u zaštiti slobode medija?

- Napredak postoji i on je merljiv. Tokom 2025. godine unapređena je institucionalna komunikacija, smanjeno je vreme reakcije u pojedinim slučajevima napada na novinare i proširen je dijalog sa strukovnim udruženjima.

- Važno je reći: sloboda medija nije statična kategorija. Ona se gradi svakodnevno – kroz rad institucija, ponašanje političkih aktera i profesionalne standarde samih medija. Ministarstvo je u tom procesu preuzelo aktivnu, a ne deklarativnu ulogu.

Kako odgovarate na optužbe o pritiscima na medije?

- Ministarstvo informisanja i telekomunikacija ne vrši pritiske na medije niti učestvuje u uređivačkim politikama. To nije naš posao niti naš mandat. Ono što jeste naš posao jeste da obezbedimo da svaki navodni pritisak bude ispitan kroz institucije sistema.Istovremeno, važno je razlikovati političku kritiku, koja je legitimna, od institucionalnog pritiska, koji je neprihvatljiv. U svakom konkretnom slučaju tražimo činjenice, a ne paušalne ocene.

Šta su bili ključni prioriteti Ministarstva u 2025. godini?

- Tri ključna prioriteta obeležila su rad Ministarstva u 2025. godini:

* Digitalna infrastruktura kao osnov savremenog društva

* Uređeniji i transparentniji medijski sistem

* Ravnomeran digitalni razvoj cele Srbije

- U okviru tih prioriteta, dva projekta imaju istorijski značaj: uvođenje 5G mreže i početak faze 2 izgradnje brze optičke mreže u ruralnim krajevima.

Uvođenje 5G mreže – šta je konkretno urađeno?

- Srbija je početkom decembra 2025. godine zvanično pustila u rad 5G mrežu, čime se svrstala među tehnološki naprednije zemlje regiona. Ministarstvo je tokom prethodne dve godine vodilo kompletan proces – od regulatornog okvira, preko koordinacije sa operatorima, do usklađivanja sa evropskim bezbednosnim i tehničkim standardima.Planirano je da 40% domaćinstava bude pokriveno 5G signalom do 2027. godine, kao i da pokrivenost signalom 5G mreže kompleksa EXPO 2027 bude izvršeno do kraja 2026. godine.

Optička mreža u ruralnim sredinama – šta znači faza 2?

- Početak faze 2 projekta izgradnje brze optičke mreže u ruralnim krajevima predstavlja možda najkonkretniji korak ka digitalnoj jednakosti. U narednom periodu biće izgrađeno više od 3.200 kilometara optičkih trasa, što će pokriti oko 470 sela u kojima živi približno 212.000 građana, dok je tokom prve faze, koja je počela u septembru 2022, već postavljeno 1.600 kilometara mreže u 400 naselja.

- Ukupno je projektom obuhvaćeno i uvođenje interneta u 700 osnovnih škola i isturenih odeljenja, a očekuje se da svi radovi budu završeni do septembra 2027.

Kako država podržava održivost profesionalnih medija?

- Tokom 2025. godine Ministarstvo je sprovelo konkurse za sufinansiranje medijskih projekata u vrednosti od 450 miliona dinara, uz unapređene procedure i veću transparentnost. Poseban akcenat stavljen je na lokalne i regionalne medije.U 2026. godini planirano je dodatno unapređenje konkursnih pravila i jačanje kontrole realizacije projekata, kako bi javna sredstva davala stvarne rezultate.

Kako se boriti protiv dezinformacija bez ugrožavanja slobode izražavanja?

- Naš stav je jasan: ne kroz zabrane, već kroz znanje. Ministarstvo je tokom 2025. godine pokrenulo i podržalo više programa medijske pismenosti, posebno usmerenih ka mladima i starijim građanima.

- Sloboda izražavanja ostaje nepovrediva, ali ona mora biti praćena odgovornošću.

Kakvu poruku šaljete novinarima koji smatraju da nemaju dovoljnu institucionalnu zaštitu?

- Poručujem im da država ne sme okretati glavu. Bezbednost novinara je pitanje demokratije. Ministarstvo će i u 2026. godini insistirati na bržoj i efikasnijoj institucionalnoj reakciji u svakom slučaju ugrožavanja.

Šta građani mogu da očekuju u 2026. godini?

- Građani mogu da očekuju:

* širu dostupnost brzog interneta,

* vidljive rezultate 5G mreže,

* stabilniji medijski sistem,

* nastavak digitalne transformacije cele Srbije.

Koji su Vaši lični prioriteti kao ministra u 2026. godini?

- Moj lični prioritet je da se započeti projekti završe u rokovima i da građani jasno osete njihove koristi – ne u statistici, već u svakodnevnom životu.

Šta bi poželeli građanima Srbije u Novoj godini?

- Želim građanima stabilnost i poverenje, a novinarima profesionalnu sigurnost i slobodu da rade svoj posao odgovorno i hrabro.

Autor: Dalibor Stankov