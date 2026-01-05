NIŽU SE UPOZORENJA METEOROLOGA! SRBIJA U CRVENOM: Izbegavajte izlazak napolje!

U Srbiji je upaljen najviši, crveni nivo meteorološkog upozorenja zbog ledene kiše, poledice i snega, koji će od danas do srede pogoditi veći deo zemlje, uključujući Beograd, Šumadiju, Vojvodinu i južne oblasti.

Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije (RHMZ) upozoravaju na moguće totalne zastoje u saobraćaju, oštećenje elektroenergetskih i telekomunikacionih sistema, lomljenje stabala i opasnost po pešake, a svim građanima savetuju maksimalan oprez i praćenje instrukcija nadležnih službi.

Danas ledeni dan

- Na severozapadu zemlјe ledeni dan sa najvišom dnevnom temperaturom ispod 0 stepeni Celzijusa i uglavnom snežne padavine uz dalјe, manje povećanje visine snežnog pokrivača. U ostalim predelima padaće uglavnom kiša koja će se lediti pri tlu i to naročito u centralnom pojasu zemlјe (od juga Bačke, Srema, zapadne i jugozapadne Srbije, preko Beograda, južnog Banata, Šumadije, Pomoravlјa i Homolјa, dalјe ka istoku - Timočkoj i Negotinskoj Krajini) - navodi se u vremenskoj prognozi RHMZ.

Takođe, na jugu i jugoistoku Srbije toplije vreme sa kišom, vetar je slab i umeren, na severu severoistočni, a u ostalom delu zemlјe južni i jugoistočni koji će u planinskim predelima istočne Srbije biti povremeno i jak.

- Najviša temperatura od kretaće se od minus 1 do 3 stepena Celzijusa, a na krajnjem jugu i jugoistoku toplije od 7 do 12 stepeni Celzijusa - navode iz RHMZ.

Izdato upozorenje na ledenu kišu

RHMZ je takođe izdao upozorenje za područje Srbije na lokalnu pojavu ledene kiše (za period od 5. do 7. januara)

- Početkom sedmice, od 05. do 07. januara, u jutarnjim, prepodnevnim i večernjim satima na jugu Bačke, u Sremu, zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji, na širem području Beograda, u južnom Banatu, Šumadiji, Pomoravlјu i na istoku Srbije, očekuje se lokalna pojava ledene kiše, dok se dalјe povećanje visine snežnog pokrivača očekuje na severu i zapadu zemlјe i to naročito u utorak uveče i sredu - navode iz RHMZ

Beograd u crvenom, gde je još kritično

- Na području Beograda oblačno i hladno, ujutru povremeno sa slabim snegom, tokom dana kišom koja će se lokalno lediti pri tlu uz najveći rizik od poledice u jutarnjim i pre podnevnim, kao i kasnijim večernjim satima. Vetar slab i umeren jugoistočni, uveče zapadni i severozapadni. Temperatura bez većeg kolebanja od -2 do 0 stepeni Celzijusa. Tokom naredne noći ponovo se očekuje sneg - piše u prognozi RHMZ.

Takođe, RHMZ je popalio meteoalarme u više delova zemlje, a područje Beograda danas i sutra je u najvišem, crvenom stepenu upozorenja.

Osim Beograda crveni meteoalarm je u sledećim delovima zemlje:

Zapadna Srbija

Šumadija

Pomoravlje

Istočna Srbija

- Vreme je vrlo opasno. Prognozirane su naročito opasne vremenske pojave, a takvog su intenziteta da mogu prouzrokovati veliku materijalnu štetu i biti veoma opasne po bezbednost ljudi i životinja. Treba se često informisati o detaljima očekivanih meteoroloških uslova i rizika, slediti naredbe i savete nadležnih državnih službi - piše na sajtu RHMZ.

Na koje opasne meteorološke pojave upozorava RHMZ:

ledena kiša

poledica

sneg

vlažan sneg

ledeni dan

jak vetar

niski vodostaji na Dunavu, Savi kod Beograda i Tisi kod Titela

Moguća totalna blokada saobraćaja

Iz RHMZ takođe pozivaju na oprez svim učesnicima u saobraćaju zbog vlažnog snega, poledice i lokalne pojave ledene kiše.

- Mogući su problemi u saobraćaju i snabdevanju stanovništva životnim namirnicama, toplotnom i električnom energijom (moguća totalna blokada saobraćaja), moguće velike štete na prenosnim sistemima - dalekovodima, povrede pešaka, oštećenje stabala - štete na šumama, drveću u parkovima i individualnom drveću (lomlјenje grana). Usled taloženja i zaleđivanja moguće su štete i na sistemima električne železnice, žičarama, TV tornjevima i drugim antenskim stubovima - upozoravaju iz RHMZ.

Izdato i hidrološko upozorenje

Osim upozorenja na sneg i ledenu kišu, RHMZ je izdao i hidrološko upozorenje na Dunavu, na Savi kod Beograda i na Tisi kod Titela vodostaji će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa.

Vreme do kraja nedelje

Kako navode u vremenskoj prognozi RHMZ do četvrtka vreme će biti oblačno i u većem delu hladno, naročito na severu i zapadu Srbije gde se očekuju ledeni dani, kada temperatura neće preći 0 stepeni Celzijusa i u ovim oblastima padaće uglavnom sneg uz dalјe povećanje visine snežnog pokrivača.

- U ostalim krajevima padaće sneg i kiša koja će se lediti na tlu i to naročito u centralnom pojasu zemlјe (od juga Bačke, Srema, zapadne i jugozapadne Srbije, preko Beograda, južnog Banata, Šumadije, Pomoravlјa i Homolјa, dalјe ka istoku - Timočkoj i Negotinskoj Krajini), dok će na jugu i jugoistoku i dalјe biti toplije sa kišom. Od četvrtka će se hladna vazdušna masa proširiti na celu zemlјu pa se očekuje slab i umeren, u petak lokalno i jak, jutarnji mraz i uglavnom suvo vreme, a nove prolazne padavine samo u subotu i nedelјu - navodi se u vremenskoj prognozi RHMZ.

Autor: S.M.