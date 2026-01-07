NOVO, HITNO UPOZORENJE RHMZ-A! Vreme je veoma opasno! Ove delove zemlje zavejaće SNEG, evo gde će padati ledena kiša

Veći deo Srbije nalazi se na udaru snega, kiše i ledene kiše, a u jednom delu zemlje čak ima i grmljavine. Našu zemlju zahvatila je i ledena vazdušna masa koja se širi dalje prema jugu.

Sneg veje i u Beogradu.

Temperature su u minusu, jedino još na krajnjem jugu koji stepen iznad 0 stepeni, ali i tamo stiže jače zahlađenje.

Povodom aktuelnog vremena, hitno se oglasio RHMZ!

- Na području severne, zapadne, centralne i jugozapadne Srbije u toku večeru intenziviranje snežnih padavina, pa se očekuje povećanje visine snežnog pokrivača za 10 do 15 cm, lokalno i više. Na istoku i jugoistoku Srbije uveče se lokalno očekuje kiša koja će se lediti na tlu - navodi se na sajtu.

UPOZORENJE ZA PODRUČJE BEOGRADA NA SNEŽNE PADAVINE (za 07.01.2026. godine)

- Na području Beograda uveče intenziviranje snežnih padavina, pa se očekuje povećanje visine snežnog pokrivača za 10 do 15 cm.

Mogući su problemi u saobraćaju i snabdevanju stanovništva životnim namirnicama, toplotnom i električnom energijom (moguća totalna blokada saobraćaja), moguće velike štete na prenosnim sistemima - dalekovodima, povrede pešaka, oštećenje stabala - štete na šumama, drveću u parkovima i individualnom drveću (lomlјenje grana). Usled taloženja i zaleđivanja moguće su štete i na sistemima električne železnice, žičarama, TV tornjevima i drugim antenskim stubovima - navodi RHMZ.

HIDROLOŠKO UPOZORENJE

Na Limu kod Prijepolјa narednih 6 sati vodostaj će biti u stagnaciji i manjem porastu i kretaće se oko granice vanredne odbrane od poplava, a zatim će preći u opadanje. Na Dunavu, na Savi kod Beograda i na Tisi kod Titela vodostaji će se narednih dana kretati oko i nešto ispod niskih plovidbenih nivoa.

Prognoza vremena

- Sutra ledeni dan uz postepeni prestanak padavina i razvedravanje, ujutru i pre podne u severnim i zapadnim, a sredinom dana i u ostalim predelima Srbije. Vetar slab i umeren, sredinom dana i jak severozapadni, na istoku povremeno sa olujnim udarima. Najniža temperatura od -8 do -2 °S, lokalno i do -10 °S, a najviša dnevna od -4 do 0 °S.

U petak ujutru umeren i jak mraz, od -14 do - 7 °S, a samo se na istoku zemlјe očekuje slab mraz oko -4 °S. Tokom dana toplije, posle podne uz postepeno naoblačenje sa kišom i susnežicom sa zapada, koja će se u Vojvodini ponegde lediti pri tlu.

Od subote ponovo hladnije, mestimično sa snegom, a u nedelјu i početkom sledeće sedmice i sa uslovima za pojavu ledenih dana - navodi se na sajtu.

Autor: D.Bošković