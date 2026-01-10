POSLEDNJI ISPRAĆAJ HEROJA: Sahranjen Stefan (31) koji je stradao spasavajući ljude iz plamena u Švajcarskoj!

Selo Jajčić kod Ljiga danas je zanemelo od bola. Na lokalnom groblju sahranjen je Stefan Ivanović (31), mladić koji je u novogodišnjoj noći postao simbol hrabrosti, žrtvujući sopstveni život kako bi spasio goste iz zapaljenog kluba "La Constellation" u švajcarskom zimovalištu Kran-Montana.

Nepregledna kolona i suze dijaspore

Stefana, kojeg su svi od milja zvali Stefi, na večni počinak ispratila je nepregledna kolona rođaka, komšija i prijatelja. Pored žitelja Ljiga i okolnih mesta, u Jajčić je stiglo i više od stotinu ljudi iz Švajcarske – kolege, prijatelji, pa čak i vlasnici kompanija u kojima je Stefan radio, želeći da odaju počast čoveku o čijem herojstvu bruje evropski mediji.

U mukloj tišini, koju su parali samo jecaji majke Dragane, oca Dragiše i brata Aleksandra, prisutni su satima čekali u redu da izjave saučešće porodici koja je ostala bez svog oslonca.

Sudbina udesila najgori scenario

Stefan je godinama živeo i radio u Švajcarskoj, gde je bio poznat kao izuzetno human čovek, redovan na liturgijama i aktivan u akcijama dijaspore. Ipak, srce mu je uvek ostalo u rodnom kraju.

— Umesto da se okupimo na nekom veselju u domu Ivanovića, sudbina je udesila da Stefana poslednji put ispraćamo. Radovali smo se njegovom dolasku svakog leta. Bio je oličenje dobrote i vaspitanja — kažu kroz suze žitelji sela Jajčić, koji su širom otvorili vrata svojih domova kako bi ugostili ljude pristigle iz inostranstva.

Herojstvo plaćeno najvišom cenom

Kobne noći, radeći kao obezbeđenje, Stefan nije mislio na svoju bezbednost. Dok je vatra gutala klub, on je izvlačio ljude iz plamene stihije sve dok i sam nije ostao zarobljen. Nekoliko dana se vodio kao nestao, a crne slutnje potvrdila je DNK analiza.

Opština Ljig proglasila je Dan žalosti povodom njegove pogibije, čime je još jednom potvrđeno koliki je ugled ovaj mladić uživao u svom kraju. Švajcarska fondacija "Happy Pot" prikupila je sredstva za transport njegovog tela, kako bi heroj mogao da počiva u zemlji koju je najviše voleo.

Stefan Ivanović odlazi u legendu kao čovek koji je u odsudnom trenutku izabrao tuđi život ispred svog, ostavljajući za sobom neutešnu porodicu i sećanje koje će Ljig i Jajčić zauvek čuvati.

Autor: Dalibor Stankov