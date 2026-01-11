I DALJE VANREDNO U 11 OPŠTINA: Oglasili se iz Sektora za vanredne situacije MUP-a, otkrili kakva je situacija

Usled posledica snežnih padavina, u 11 jedinica lokalnih samouprava proglašena je vanredna situacija: na celoj teritoriji Grada Loznice, Valjeva, opština Osečina, Mali Zvornik, Krupanj Vladimirci, Majdanpek, Sjenica, Ivanjica i na delu teritorije opštine Prijepolje i Lučani.

U periodu od 04.01. do 11.01. godine evidentirano je 99 intervencije pripadnika Vatrogasno spasilačkih jedinica usled posledica snežnih padavina. Angažovano je 215 vatrogasaca-spasilaca sa 99 vozila, 23 pumpi i 3 čamca.

Angažovani na zadacima:

1. Uklanjanje oborenih stabala

2. Crpljenje vode

3. Asistencija ekipi Hitne pomoći

4. Ostale intervencije

5. 37 spasenih-evakuisanih lica. Nema stradalih osoba.

Autor: D.Bošković