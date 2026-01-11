HEROJI NA MINUSU: 664 montera u smetovima vratili struju Srbiji, Ivanjica konačno sija!

Nakon bespoštedne borbe sa snežnom stihijom, situacija sa snabdevanjem električnom energijom u Srbiji se konačno normalizuje. Kako saopštava Elektrodistribucija Srbije (EDS), ključni kvarovi su otklonjeni, a svetla se pale i u najkritičnijim tačkama.

Najteža situacija bila je u Ivanjici, gde je nakon nadljudskih napora ekipa na terenu, popravljen veliki kvar na dalekovodu 110 kV Arilje-Ivanjica.

Podvig na nepristupačnom terenu

Ekipe EMS-a i EDS-a nisu spavale. Tokom cele noći, po snažnoj vejavici i kroz neprohodne smetove, monteri su tražili mesto kvara na dalekovodu.

"U izuzetno teškim uslovima, na nepristupačnom terenu, ekipe su uspele da lociraju i otklone kvar, čime je Ivanjica dobila stabilno snabdevanje", navodi se u saopštenju.

Gde je situacija sada stabilna?

Sistem se polako stabilizuje u nekoliko ključnih okruga:

Zlatiborski okrug: Napajanje se vraća u normalu.

Mačvanski i Podrinjski okrug: U Loznici je snabdevanje sada potpuno stabilno.

Borba još traje: Moravički i Raški okrug

Iako je veći deo problema rešen, posao još nije gotov. Na terenu je trenutno angažovano:

Preko 185 ekipa EDS-a

Čak 664 montera koji neprestano rade na otklanjanju preostalih kvarova na području Moravičkog i Raškog okruga.

Država i nadležne službe poručuju da neće stati dok i poslednje domaćinstvo ne dobije struju.

Autor: Dalibor Stankov