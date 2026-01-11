AKTUELNO

Društvo

HEROJI NA MINUSU: 664 montera u smetovima vratili struju Srbiji, Ivanjica konačno sija!

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/MINISTARSTVO PRIVREDE ||

Nakon bespoštedne borbe sa snežnom stihijom, situacija sa snabdevanjem električnom energijom u Srbiji se konačno normalizuje. Kako saopštava Elektrodistribucija Srbije (EDS), ključni kvarovi su otklonjeni, a svetla se pale i u najkritičnijim tačkama.

Najteža situacija bila je u Ivanjici, gde je nakon nadljudskih napora ekipa na terenu, popravljen veliki kvar na dalekovodu 110 kV Arilje-Ivanjica.

Podvig na nepristupačnom terenu

Ekipe EMS-a i EDS-a nisu spavale. Tokom cele noći, po snažnoj vejavici i kroz neprohodne smetove, monteri su tražili mesto kvara na dalekovodu.

"U izuzetno teškim uslovima, na nepristupačnom terenu, ekipe su uspele da lociraju i otklone kvar, čime je Ivanjica dobila stabilno snabdevanje", navodi se u saopštenju.

Gde je situacija sada stabilna?

Sistem se polako stabilizuje u nekoliko ključnih okruga:

Zlatiborski okrug: Napajanje se vraća u normalu.

Mačvanski i Podrinjski okrug: U Loznici je snabdevanje sada potpuno stabilno.

Borba još traje: Moravički i Raški okrug

Iako je veći deo problema rešen, posao još nije gotov. Na terenu je trenutno angažovano:

Preko 185 ekipa EDS-a

Čak 664 montera koji neprestano rade na otklanjanju preostalih kvarova na području Moravičkog i Raškog okruga.

Država i nadležne službe poručuju da neće stati dok i poslednje domaćinstvo ne dobije struju.

Autor: Dalibor Stankov

#EDS

#Elektrodistribucija Srbije

#Ivanjica

#Nevreme

#Zlatiborski okrug

#kvar na dalekovodu

#monteri

#sneg srbija

#struja srbija

POVEZANE VESTI

Društvo

NOVI SNEŽNI UDAR NA SRBIJU! Najnovije upozorenje Batuta i RHMZ: Sutra je najgori dan! Temperatura će ići i do -14 stepeni!

Društvo

'NIKAO NE ODBIJAJTE EVAKUACIJU' Dramatično upozorenje od ljudi iz MUP-a: Vanredna situacija u 7 opština i gradova, evo šta to tačno znači

Društvo

OGLASILA SE ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE: Struja bi tokom popodneva trebalo da stigne u Ivanjicu i brdsko-planinski deo Loznice

Politika

Macut: U Majdanpeku proradio dalekovod, otklonjeno više desetina kvarova u Srbiji

Region

Požari u Crnoj Gori: U Kučima i dalje kritično, Buljarica i Čanj pod nadzorom!

Beograd

OVA NASELJA U BEOGRADU DANAS SU BEZ VODE: Kvarovi će biti otklonjeni do 15 sati