U SRBIJI OSVANUO LEDENI DAN: Evo da li nas i 12. januara očekuju padavine, ledena kiša i hladan vetar

Izvor: Telegraf, Foto: Pink.rs, Tanjug ||

U Srbiji u ponedeljak ledeni dan.

Očekuje se vedro. Ujutro i pre podne na istoku i jugoistoku oblačnije sa slabim snegom, dok se povećanje oblačnosti prema kraju dana i večeri očekuje u Vojvodini.

Duvaće slab do umeren južni i jugozapadni vetar. Jutarnja temperatura od -11 u Bačkoj do -5 na istoku i jugoistoku Srbije, maksmalna dnevna od -5 do 0°C.

Vreme u Beogradu

U Beogradu u ponedeljak vedro i ledeno. Duvaće slab do umeren južni i jugozapadni vetar. Jutarnja temperatura -9°C, maksimalna dnevna -3°C.

Autor: D.Bošković

