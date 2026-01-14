HITNO SAOPŠTENJE ZA OVAJ GRAD! Zatvoren viseći most: Postavljene fizičke prepreke, zabranjen i pešački prelazak! (FOTO)

AKTUELNO

Zatvoren viseći most: Postavljene fizičke prepreke, zabranjen i pešački prelazak!

Izvor: RINA, Foto: RINA ||

Viseći most preko reke Lim u starom delu Priboja od srede je potpuno zatvoren zbog bezbednosnih razloga

Viseći most preko reke Lim, u starom delu grada Priboja, od srede je u potpunosti zatvoren za saobraćaj iz bezbednosnih razloga.

Iako je zabrana korišćenja mosta bila na snazi i prethodnih skoro deset meseci, na osnovu rešenja građevinskog inspektora od 16. aprila 2025. godine, ona se u praksi često nije poštovala.

- Kako bi se sprečilo dalje korišćenje mosta, JP za uređenje građevinskog zemljišta i razvoj Priboj danas je postavilo nove fizičke prepreke na prilazima, čime je onemogućen čak i pojedinačni pešački prelazak - potvrđeno je za RINU u opštini Priboj.

Razlog za ovakvu odluku je oštećenje noseće čelične konstrukcije, zbog čega je dalja upotreba mosta ocenjena kao rizična po bezbednost građana.

