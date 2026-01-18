Ovo je datum kada bi Srbiju mogla zahvatiti ledena vazdušna masa iz Sibira: Detaljna prognoza do kraja januara

Srbija je pod uticajem snažnog anticklona sa istoka i iz oblasti Karpata, a vrednosti pritiska dosižu čak 1040 milibara. Ovakva sinoptička situacija uslovljava vedro i stabilno vreme, ali i priliv hladne vazdušne mase.

Istovremeno, ciklonska aktivnost prisutna je nad jugom i zapadom Mediterana, uz obilne padavine i oluje.

Gradijent pritiska veoma je izražen nad našim područjem, pa je veoma vetrovito.

Jugoistočni vetar u košavskom području Srbije veoma je jak, na jugu Banata sa olujnim udarima.

Vetrovito će biti do srede.

Košava će sve vreme dodatno pojačavati subjektivni osećaj hladnoće.

I narednih dana vedro i hladno, a najhladnije biće u ponedeljak.

Jutarnja temperatura narednih dan biće od -12 do -4, lokalno i niže.

Maksimalna temperatura u ponedeljak od -4 na severu Vojvodine i na istoku Srbije do 2 stepena na jugu Srbije, a u Beograud nakon jutarnjih -7, tokom dana -1°C. Dakle, u većini predela u ponedeljak ledeni dan.

Iako će jutra i dalje biti ledena, već od utorka tokom dana toplije. Temperatura će tokom dana biti od 0 do 4, a ledeno do -4°C i dalje na severu Vojvodine i u Timočkoj i Negitinskoj Krajini.

Već od srede vazdušni pritisak u osetnije padu, a prema kraju sedmice biće sve toplije. Naredni vikend doneće uticaj ciklona sa Mediterana, pa se očekuju i padavine, uglavnom kiša, s obzirom na to da će maksimalna temperatura biti do 12 stepeni. Čak će i jutarnje temperatur biti ponegde u plusu.

Prema trenutnim prognozama, do 27. januara zadržalo bi se natprosečno toplo vreme.

Nakon 28. januara usledilo bi promena vremena sa snegom, a sam kraj januara (30-31. januar) mogao bi doneti Srbiji ledeno zahlađenje iz Sibira i temperature u dubljem minusu.

Autor: S.M.